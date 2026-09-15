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Premiere gegen Greuther Fürth II: TSV 1860 präsentiert Auswärtstrikot

Der TSV 1860 hat vor dem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth II sein neues Auswärtstrikot präsentiert.
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Werden das neue Trikot gegen Greuther Fürth II tragen: Die Löwen um Mike Gevorgyan.
Werden das neue Trikot gegen Greuther Fürth II tragen: Die Löwen um Mike Gevorgyan. © IMAGO

Bisher mussten die Löwen mit ihrem Heimtrikot auskommen. Diese Zeit ist nun vorbei. Wie Aufnahmen aus der Kabine zeigen, laufen die Giesinger am Dienstagabend bei Greuther Fürth II (19 Uhr) erstmals im neuen Auswärtstrikot auf.

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Auswärtstrikot ist dunkelblau gehalten

Das neue Jersey, ebenfalls von Ausrüster Societas entworfen, ist dunkelblau gehalten. Der Kragen sowie die Aufschrift sind weiß. Ab wann es das Trikot im Verkauf gibt, wurde noch nicht veröffentlicht.

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