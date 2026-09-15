Premiere gegen Greuther Fürth II: TSV 1860 präsentiert Auswärtstrikot
Bisher mussten die Löwen mit ihrem Heimtrikot auskommen. Diese Zeit ist nun vorbei. Wie Aufnahmen aus der Kabine zeigen, laufen die Giesinger am Dienstagabend bei Greuther Fürth II (19 Uhr) erstmals im neuen Auswärtstrikot auf.
Auswärtstrikot ist dunkelblau gehalten
Das neue Jersey, ebenfalls von Ausrüster Societas entworfen, ist dunkelblau gehalten. Der Kragen sowie die Aufschrift sind weiß. Ab wann es das Trikot im Verkauf gibt, wurde noch nicht veröffentlicht.
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