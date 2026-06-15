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Präsident Mang über Löwen-Talent Kiefersauer: "Berater hat gesagt, er darf nicht rangehen“

Der TSV 1860 steht vor einer ungewissen Zukunft. Auf einem Fanklubbesuch nennt Präsident Gernot Mang die Hintergründe zum Lizenzknall. Viele Zukunftsfragen kann der Österreicher aber nicht beantworten.
| Kilian Schwarz
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Darf nicht mit U21-Kapitän Xaver Kieferschlager telefonieren: Präsident Gernot Mang.
Darf nicht mit U21-Kapitän Xaver Kieferschlager telefonieren: Präsident Gernot Mang. © IMAGO

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