Vollkrise verhindert? So schlug sich Sechzig gegen Aubstadt

Der TSV 1860 erfüllt seine Pflichtaufgabe im Viertelfinale des Toto-Pokals beim TSV Aubstadt und zieht in die Runde der letzten Vier ein.
Bernhard Lackner |
Die Sechzger setzten sich am Mittwochabend ungefährdet gegen den TSV Aubstadt durch.
Die Sechzger setzten sich am Mittwochabend ungefährdet gegen den TSV Aubstadt durch. © sampics

Vollkrise vorerst verhindert: Am Mittwochabend setzte sich der TSV 1860 im Viertelfinale des Toto-Pokals vor 2431 Zuschauern mit 4:0 bei Regionalligist TSV Aubstadt durch und wahrte damit die Chance, sich über einen Titelgewinn für die lukrative erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison zu qualifizieren.

Trainer Markus Kauczinski sprach von einem "sehr konzentrierten Auftritt" seiner Löwen nach der 0:4-Liga-Klatsche bei Jahn Regensburg. „Wir wollen Vertrauen aufbauen“, sagte er und ergänzte: "Es war wichtig zu zeigen, dass wir wieder aufstehen und man sich auf uns verlassen kann."

Volland, Jacobsen, Maier und Wolfram treffen

Den Führungstreffer für die Löwen, die auf ihre etatmäßigen Stammkräfte Thomas Dähne (wurde kürzlich Vater) und Sean Dulic (für die U20-Nationalmannschaft nominiert) verzichten mussten, erzielte Routinier Kevin Volland in der 35. Minute durch einen abgefälschten Schuss.

Kurz nach der Pause erhöhte Thore Jacobsen per Handelfmeter auf 2:0 (49.), drei Minuten später erzielte Philipp Maier nach einem Eckball das 3:0 (52.). Kurz vor Schluss setzte Maximilian Wolfram nach einem Konter mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt (89.). 

Toto-Pokal: Halbfinale im März kommenden Jahres

Gegen wen es für die Sechzger im Halbfinale geht, steht noch nicht fest. Qualifiziert sind bereits die Würzburger Kickers, die sich in der vergangenen Woche mit 4:0 gegen Viktoria Aschaffenburg durchgesetzt haben. Die letzten beiden Halbfinalisten werden zwischen den Drittligisten FC Ingolstadt und Jahn Regensburg (Freitag, 18.30 Uhr) sowie zwischen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching und Wacker Burghausen (Dienstag, 19 Uhr) ermittelt. Ausgetragen werden die Halbfinals im März kommenden Jahres.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter vor 31 Minuten / Bewertung:

    Wenn 1860 absteigt, war das schon der Test für die nächste Saison. Also in der Regionalliga können die mithalten. Einige Fans wirds freuen, wenn sie wieder mit der S-Bahn zu den Auswärtsspielen fahren können. Das Grünwalder muss dann auch nicht umgebaut werden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kangaroo vor 32 Minuten / Bewertung:

    Passt doch !

    Antworten lädt ... Kommentar melden
