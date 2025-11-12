Der TSV 1860 erfüllt seine Pflichtaufgabe im Viertelfinale des Toto-Pokals beim TSV Aubstadt und zieht in die Runde der letzten Vier ein.

Vollkrise vorerst verhindert: Am Mittwochabend setzte sich der TSV 1860 im Viertelfinale des Toto-Pokals vor 2431 Zuschauern mit 4:0 bei Regionalligist TSV Aubstadt durch und wahrte damit die Chance, sich über einen Titelgewinn für die lukrative erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison zu qualifizieren.

Trainer Markus Kauczinski sprach von einem "sehr konzentrierten Auftritt" seiner Löwen nach der 0:4-Liga-Klatsche bei Jahn Regensburg. „Wir wollen Vertrauen aufbauen“, sagte er und ergänzte: "Es war wichtig zu zeigen, dass wir wieder aufstehen und man sich auf uns verlassen kann."

Volland, Jacobsen, Maier und Wolfram treffen

Den Führungstreffer für die Löwen, die auf ihre etatmäßigen Stammkräfte Thomas Dähne (wurde kürzlich Vater) und Sean Dulic (für die U20-Nationalmannschaft nominiert) verzichten mussten, erzielte Routinier Kevin Volland in der 35. Minute durch einen abgefälschten Schuss.

Kurz nach der Pause erhöhte Thore Jacobsen per Handelfmeter auf 2:0 (49.), drei Minuten später erzielte Philipp Maier nach einem Eckball das 3:0 (52.). Kurz vor Schluss setzte Maximilian Wolfram nach einem Konter mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt (89.).

Toto-Pokal: Halbfinale im März kommenden Jahres

Gegen wen es für die Sechzger im Halbfinale geht, steht noch nicht fest. Qualifiziert sind bereits die Würzburger Kickers, die sich in der vergangenen Woche mit 4:0 gegen Viktoria Aschaffenburg durchgesetzt haben. Die letzten beiden Halbfinalisten werden zwischen den Drittligisten FC Ingolstadt und Jahn Regensburg (Freitag, 18.30 Uhr) sowie zwischen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching und Wacker Burghausen (Dienstag, 19 Uhr) ermittelt. Ausgetragen werden die Halbfinals im März kommenden Jahres.