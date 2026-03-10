Plötzlich träumt auch 1860-Trainer Kauczinski vom Aufstieg – doch wie realistisch ist der wirklich?

Deutlich wie nie spricht Chefcoach Kauczinski nach dem 1:0 der Löwen in Köln über den großen Traum: „Ich verstehe diese Sehnsucht bei den Löwenfans, aufzusteigen – das kann ich teilen“. Ein AZ-Check.

10. März 2026 - 09:31 Uhr

Trainer Markus Kauczinski hat mit seinen Löwen zuletzt fünf Siege in Serie eingefahren. © IMAGO/Ulrich Wagner