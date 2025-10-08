Pikanter Köllner-Post: Ex-TSV-1860-Trainer erklärt, was er tun würde

Der noch immer trainerlose TSV 1860 hatte Kontakt zu Michael Köllner – dem Coach, der ihm die erfolgreichste Zeit in Liga drei bescherte. Pikant: Der 55-Jährige postet seine Idee zur Stabilisierung im Netz – und sitzt beim Löwen-Test in Amberg auf der Tribüne.

08. Oktober 2025 - 14:24 Uhr

Unter der Regie von Michael Köllner hatte der TSV 1860 seine stärkste Drittliga-Zeit. Der 55-Jährige ist der Löwen-Trainer mit der mit Abstand längsten Amtszeit seit Werner Lorant. © IMAGO/Ulrich Wagner