Paula-Nachfolge geklärt: Steffen Winter wird neuer Leiter des NLZ

Steffen Winter übernimmt ab dem 1. Mai die Sportliche Leitung des Nachwuchsleistungszentrums des TSV 1860. Der 43-Jährige, der über langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich verfügt, übernimmt den Posten des bisherigen NLZ-Leiters Manfred Paula.

Das Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 hat einen neuen Chef: Wie die Löwen am Dienstagabend bekannt gaben, wird Steffen Winter ab dem 1. Mai den Posten als Sportlicher Leiter übernehmen. Der 43-Jährige übernimmt damit die Nachfolge von Manfred Paula, der nach der Entlassung von Christian Werner im vergangenen September als Geschäftsführer der KGaA übernommen und parallel noch seinen bisherigen Job als NLZ-Chef innehatte. Winter verfügt über jahrelange Erfahrung im Nachwuchsbereich und war zuvor unter anderem bei Greuther Fürth oder Eintracht Frankfurt tätig.

Hier die komplette Pressemitteilung des TSV 1860 im Wortlaut:

Der TSV 1860 München begrüßt den neuen Sportlichen Leiter im Nachwuchsleistungszentrum die Bayerische Junglöwen, Steffen Winter. Der 43-jährige Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz wird ab 1. Mai 2026 zusammen mit dem Leiter Organisation Roy Matthes das NLZ führen und dabei in enger Abstimmung mit Geschäftsführer Manfred Paula agieren.

Winter war für die Altherrenmannschaft des TSV 1860 aktiv

Der studierte Sportwissenschaftler Steffen Winter kann auf umfangreiche Erfahrung im Nachwuchsbereich zurückblicken. In verschiedenen Positionen war er bereits bei der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt tätig. In Frankfurt stand Steffen Winter in 52 Spielen der U17-Bundesliga an der Seitenlinie, ehe er als sportlicher Leiter zu Greuther Fürth wechselte. Bereits 2015 erwarb er an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef die UEFA-Pro-Lizenz, die höchste Trainerlizenz im europäischen Fußball. Zuletzt fungierte Winter als leitender Verbandstrainer beim Bayerischen Fußball-Verband. Parallel zu seiner Tätigkeit beim BFV war Steffen Winter auch regelmäßig an der Grünwalder Straße zu sehen, wo er als Aktiver bei der Sechzger-AH den Löwen auf der Brust trug.

"Ich freue mich, künftig ein noch intensiverer Teil der Löwenfamilie zu sein," sagt Steffen Winter. "Aufgrund meiner Stationen und der bisher gesammelten Erfahrungen möchte ich neue Impulse ins NLZ einbringen und zusammen mit den Kollegen und Manfred Paula dazu beitragen, dass die Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 München weiterhin zu den besten in Deutschland gehört."

"Die vergangenen Wochen und Monate waren aufgrund der Mehrfachbelastung als Geschäftsführer und Leiter Nachwuchsleistungszentrum sehr anspruchsvoll", erklärt Manfred Paula. "Ich bin daher froh und glücklich, auf kompetente Unterstützung im NLZ die Bayerische Junglöwen bauen zu können. Roy Matthes ist bereits seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil des NLZ, nun bringen wir mit Steffen Winter auch im sportlichen Bereich weitere Expertise ein. Dass wir mit ihm nun einen weiteren Fußball-Lehrer im Haus haben, ist ein wichtiger Baustein für unsere Organisation."