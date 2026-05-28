Interview Patzke über Meister-Jubiläum der Löwen: "Weiß gar nicht, was die feiern wollen"

Anlässlich des 60. Jubiläums der Meisterschaft von 1966 spricht Löwen-Legende Bernd Patzke im AZ-Interview über die damalige Titel-Sause, Trainer Max-Merkel und seine heutige Verbindung zum TSV 1860.

Thomas Becker 28. Mai 2026 - 07:15 Uhr

Bernd Patzke war als einziger Nicht-Bayer Teil der Meistermannschaft des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner