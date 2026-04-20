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Pacult über Lorant: "Ich werde den Satz nie vergessen, den er im Stüberl zu mir gesagt hat"

Als Stürmer steigt Peter Pacult unter Coach Werner Loant mit dem TSV 1860 im Sommer 1994 in die Bundesliga auf, ist später sein Co-Trainer. Ein Jahr nach dem Tod der Legende erinnert sich der Österreicher in der AZ an Werner Beinhart.
Matthias Eicher |
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Archivbild vom 23. September 2001: Löwen-Trainer Werner Lorant und Co-Trainer Peter Pacult. Rund einen Monat später wurde Lorant entlassen, Pacult zum Chefcoach befördert.
Archivbild vom 23. September 2001: Löwen-Trainer Werner Lorant und Co-Trainer Peter Pacult. Rund einen Monat später wurde Lorant entlassen, Pacult zum Chefcoach befördert. © Florian Weiß

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