"Gerne hätte ich diese Momente mit dir geteilt": TSV-1860-Präsident Mang wird nach Regionalligastart emotional

Die ersten Spiele des TSV 1860 offenbaren die aktuellen Schwachstellen. Es gibt noch Defensivprobleme und auch die Fitness ist noch nicht bei 100 Prozent.

11. August 2026 - 10:27 Uhr

Noch Steigerungspotenzial: Sechzigs neuer Abwehrboss Felix Weber. © IMAGO