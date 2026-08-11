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"Gerne hätte ich diese Momente mit dir geteilt": TSV-1860-Präsident Mang wird nach Regionalligastart emotional

Die ersten Spiele des TSV 1860 offenbaren die aktuellen Schwachstellen. Es gibt noch Defensivprobleme und auch die Fitness ist noch nicht bei 100 Prozent. 
Kilian Kreitmair |
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Noch Steigerungspotenzial: Sechzigs neuer Abwehrboss Felix Weber.
Noch Steigerungspotenzial: Sechzigs neuer Abwehrboss Felix Weber. © IMAGO

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