"Ohne Siggi wär' hier gar nix los": Nur Haugen überzeugt in der Offensive des TSV 1860

Trotz namhafter Rückkehrer wie Kevin Volland und Florian Niederlechner lahmt die Offensive des TSV 1860: Nur Torjäger Sigurd Haugen überzeugt wirklich, während der Rest der Angriffsreihe hinter den Erwartungen zurückbleibt – mit spürbaren Folgen für die Aufstiegsambitionen. Teil vier der AZ-Saisonzeugnisse – die Angriffs-Löwen.

02. Juni 2026 - 18:03 Uhr

Der Löwen-Sturm 2025/26? Eher ein laues Lüftchen! Bis auf Sigurd Haugen war der Angriff um Kevin Volland, Patrick Hobsch (v.l.) und Co. eine Enttäuschung. © sampics