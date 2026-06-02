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"Ohne Siggi wär' hier gar nix los": Nur Haugen überzeugt in der Offensive des TSV 1860

Trotz namhafter Rückkehrer wie Kevin Volland und Florian Niederlechner lahmt die Offensive des TSV 1860: Nur Torjäger Sigurd Haugen überzeugt wirklich, während der Rest der Angriffsreihe hinter den Erwartungen zurückbleibt – mit spürbaren Folgen für die Aufstiegsambitionen. Teil vier der AZ-Saisonzeugnisse – die Angriffs-Löwen.
Matthias Eicher |
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Der Löwen-Sturm 2025/26? Eher ein laues Lüftchen! Bis auf Sigurd Haugen war der Angriff um Kevin Volland, Patrick Hobsch (v.l.) und Co. eine Enttäuschung.
Der Löwen-Sturm 2025/26? Eher ein laues Lüftchen! Bis auf Sigurd Haugen war der Angriff um Kevin Volland, Patrick Hobsch (v.l.) und Co. eine Enttäuschung. © sampics

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