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"Ohne neue Schulden": Mang macht dem TSV 1860 München ein Aufstiegsversprechen

Kann und will sich der TSV 1860 eine Rückkehr in die Dritte Liga überhaupt leisten? Die AZ hat aufgrund der Gerüchte beim 1860-Präsidenten nachgefragt – und eine überaus klare Antwort erhalten.
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann |
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Will mit dem TSV 1860 in die Dritte Liga aufsteigen: Gernot Mang.
Will mit dem TSV 1860 in die Dritte Liga aufsteigen: Gernot Mang. © IMAGO

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