Der TSV 1860 startet bereits Mitte Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 20. Juni findet das erste Testspiel statt. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

Wie geht es nach dem Zwangsabstieg weiter beim TSV 1860? Nach turbulenten Wochen an der Grünwalder Straße haben die Verantwortlichen am Freitag einen neuen Termin für den Trainingsauftakt bekanntgegeben.

TSV 1860 bestreitet erstes Testspiel gegen Forstinning

Statt wie ursprünglich geplant am 28. Juni kehren die Löwen bereits am 15. Juni zurück auf den Trainingsplatz. U21-Coach Alper Kayabunar wird die Einheit leiten. Die Trainingsgruppe setzt sich aus dem Kader der U21 und Spielern aus dem Profikader, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen, zusammen.

Am Samstag, 20. Juni 2026, bestreitet die Mannschaft um 14 Uhr das erste Testspiel beim VfB Forstinning. Wie der weitere Vorbereitungsplan der Sechzger ausschaut, ist derzeit noch nicht bekannt. Das ursprünglich geplante Trainingslager in Österreich (13.-19. Juli) wird aber aller Voraussicht nicht stattfinden.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: