Obacht, Löwen! Jetzt lauern Schnäppchenjäger auf Ismaiks 1860-Anteile

Die Lage beim TSV 1860 lockt Schnäppchenjäger und Glücksritter nach Giesing, die Ismaiks Anteile für einen geringen Millionenbetrag übernehmen wollen. Aber ein seriöser Investor ist auch noch im Rennen.

18. Juni 2026 - 09:57 Uhr

Hasan Ismaik verabschiedet sich am Mittwoch aus München – für immer? Nach AZ-Infos stehen jedenfalls weiterhin Interessenten für seine Anteile an der TSV 1860 KGaA bereit. © IMAGO/Ulrich Wagner