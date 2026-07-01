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"Nur Mutterverein bindend": BFV nennt Hintergründe zum Regionalligastart der Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860

Am 1. Juli 2026 beginnt die Spielzeit 2026/27, für die Insolvenz-Löwen ist es eine ungewisse Zukunft. Neue Giesinger Gesichter, drohende Abgänge, alter oder neuer Spielbetrieb - die AZ gibt Antworten.
Matthias Eicher
Kilian Kreitmair |
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Der aktuelle Kader des TSV 1860.
Der aktuelle Kader des TSV 1860. © IMAGO

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