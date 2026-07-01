"Nur Mutterverein bindend": BFV nennt Hintergründe zum Regionalligastart der Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860

Am 1. Juli 2026 beginnt die Spielzeit 2026/27, für die Insolvenz-Löwen ist es eine ungewisse Zukunft. Neue Giesinger Gesichter, drohende Abgänge, alter oder neuer Spielbetrieb - die AZ gibt Antworten.

01. Juli 2026 - 06:00 Uhr

Der aktuelle Kader des TSV 1860. © IMAGO