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Nullnummer gegen Haching: Rückschlag für 1860 München

Im kleinen Münchner Derby kommt 1860 gegen Unterhaching nicht über ein 0:0 hinaus. Der Rückstand auf den Herbstmeister wächst – was das für den Kampf um den Aufstieg bedeutet.
dpa |
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1860-Trainer Alper Kayabunar. (Archivbild)
1860-Trainer Alper Kayabunar. (Archivbild) © Christian Kunz/dpa
München

Der TSV 1860 München hat im Kampf um die Rückkehr in den Profifußball einen Rückschlag erlitten. Im kleinen Münchner Derby gegen die SpVgg Unterhaching kam der Regionalligist nur zu einem 0:0. In einem weitgehend ereignislosen Spiel hatten Michael Eberwein (70. Minute) und Raphael Ott (89.) die besten Gelegenheiten für die Löwen.

Damit hat 1860 fünf Punkte Rückstand auf Herbstmeister FC Memmingen. Dieser hatte jüngst bekanntgegeben, die Lizenz für die 3. Liga beantragen zu wollen. Am Ende der Saison muss der Bayern-Meister in der Relegation gegen den Nord-Staffelsieger antreten.

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