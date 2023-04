Noten zum TSV 1860 gegen Wiesbaden: Gebrauchter Tag für Steinhart, Bär glückte kaum etwas

Die Löwen verlieren gegen Wehen Wiesbaden mit 0:2. So hat der AZ-Reporter die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

München - Das Mini-Hoch des TSV 1860 mit zuletzt zwei Siegen in Folge ist wieder vorbei. Beim Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden setzte es für die Löwen eine verdiente 0:2-Niederlage. Die Sechzger in der Einzelkritik.

MARCO HILLER – NOTE 3: Fischte einen Wurtz-Kopfball genauso spektakulär heraus wie einen Taffertshofer-Schuss. Auch Hollerbach biss sich an ihm die Zähne aus. Beim 0:1 und 0:2 aber chancenlos.

LEANDRO MORGALLA – NOTE 4: Verteidigte mehrere Angriffe der Hausherren kämpferisch und konsequent zu Ende. Im Vorwärtsgang aber mit Luft nach oben, mehrere unpräzise Flanken.

Lang verliert das Kopfball-Duell vor dem 0:1

NIKLAS LANG – NOTE 4: Verlor das zweite Kopfballduell vor dem 0:1. Insgesamt engagiert und oft gefordert, das 0:3 verhindert.

JESPER VERLAAT – NOTE 4: Der Abwehrchef hatte auch nicht wenig zu tun, hielt seine Viererkette bei weitem nicht immer zusammen.

PHILLIPP STEINHART – NOTE 5: Verlor das erste Kopfballduell vor dem 0:1 und ließ eine dicke Wurtz-Chance zu. Gebrauchter Tag des Linksverteidigers.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 4: Der Sechser hatte anfangs gute Aktionen gegen den Ball und im Spielaufbau, konnte aber kaum Impulse nach vorne setzen. Ließ sich vom SVWW mehrfach aushebeln.

Unglücklicher Arbeitstag für Lex

MARIUS WÖRL – NOTE 4: Zwei, drei Mal ließ er sein Können aufblitzen, der Youngster blieb aber über weite Strecken ebenfalls blass.

STEFAN LEX – NOTE 5: Unglücklicher Arbeitstag. Benötigte etwas Anlaufzeit, bevor er ein, zwei Mal zumindest halbwegs Torgefahr heraufbeschwören konnte. Nach knapp einer Stunde raus.

ALBION VRENEZI – NOTE 4: Vergab sowohl Sechzigs erste Chance, als auch den ersten Pass in die Schnittstelle. Viel Betrieb, aber kaum Ertrag. Bogenlampen-Flanke an die Latte.

Spiel lief an Boyamba vorbei

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 5: Das Spiel lief diesmal ziemlich am formstärksten Löwen (sechs Scorerpunkte in sechs Spielen) vorbei. Als er endlich mal in aussichtsreiche Position gelang, vergab er kläglich.

MARCEL BÄR – NOTE 5: Vergab freistehend das frühe 1:1, stand aber ohnehin im Abseits. Ein Spiel wie so oft derzeit: Ihm glückte kaum etwas.

RAPHAEL HOLZHAUSER – NOTE 4: Kam für Lex und sorgte für Schwung, Körpergröße, Übersicht. Für die Wende konnte aber auch er nicht sorgen.

MERIS SKENDEROVIC und FYNN LAKENMACHER kamen zu spät für eine Bewertung.