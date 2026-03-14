Der TSV 1860 sichert sich in einem umkämpften Spiel gegen Wehen Wiesbaden einen Punkt. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.

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Lieferten sich ein umkämpftes Spiel auf dem Giesinger Berg: Der TSV 1860 um Kevin Volland und Wehen Wiesbaden.

Dem TSV 1860 gelingt der Vereinsrekord von sechs Siegen am Stück nicht, dennoch sichert man sich einen Punkt gegen Wehen Wiesbaden. Ein 0:0 steht am Ende auf der Anzeigetafel im Grünwalder Stadion. Die Einzelkritik:

Faßmann mit einem soliden Auftritt gegen Wiesbaden

THOMAS DÄHNE - NOTE 3: Kleiner Rückpass-Wackler, ansonsten aufmerksamer Ballverteiler, der erst kurz vor der Pause seinen ersten Ball halten musste. Bei einem Lattenknaller im Glück, am Ende mit der doppelten Pranke.

LASSE FASSMANN - NOTE 2: Der Schifferl-Vertreter durfte drinbleiben, obwohl Schifferl wieder fit ist. Also spielte er eben das zweite Mal seinen soliden Junglöwen-Stiefel runter.

MAX REINTHALER - NOTE 2: Verlaat? Nein, natürlich wieder Reinthaler, der mit Coach Kauczinski mit Wehen 2022/23 den Aufstieg packte und ihn im AZ-Interview lobte. Einmal mehr stabil.

Lasse Faßmann bekam gegen Wehen Wiesbaden den Vorzug vor Raphael Schifferl. © IMAGO

Dordan muss verletzt runter

SIEMEN VOET - NOTE 2: Verteidigte nicht nur souverän neben Abwehrchef Reinthaler, dirigierte auch fleißig mit. Blockte ein, zwei Mal stark.

TIM DANHOF - NOTE 3: Zeigte vom Anpfiff weg oft nach vorne und wollte geschickt werden. Hinten kochte er Ex-Löwe Greilinger öfter ab. Hatte in Überzahl die eine ganze dicke Chance, legte ein starkes Solo hin - und schoss daneben (57.). Eine Art Fast-Matchwinner. . .

DAMJAN DORDAN - NOTE 3: Anstelle des gelbgesperrten Jacobsen drin und von Beginn an ballsicher und präsent. Spielte im eigenen Strafraum mit einem Trikotzupfer mit dem Feuer, musste verletzt raus.

Damjan Dordan musste gegen Wehen Wiesbaden verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © IMAGO

Rittmüller gegen Wiesbaden nicht fehlerlos

PHILIPP MAIER - NOTE 4: Machte auf der Sechs die Drecksarbeit, wagte sich aber auch immer wieder etwas weiter nach vorne.

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MARVIN RITTMÜLLER - NOTE 4: Der Mentalitäts-Löwe durfte wieder die linke Schiene beackern. Nicht fehlerlos und im Vergleich mit rechts passiver.

KEVIN VOLLAND - NOTE 3: Eine Augenweide, wie er sich aus manch brenzliger Lage befreite. Harmonierte öfter gut mit Danhof, trieb imemr wieder an. Musste aber auch viel mühsame Laufarbeit verrichten.

Aktuell in Topform: Löwen-Stürmer Sigurd Haugen. © IMAGO

Wolfram lauerte oft vergeblich

MAXIMILIAN WOLFRAM - NOTE 4: Machte vor Rittmüller den linken Flügel der (positiv) Verrückten komplett. Lauerte oft vergeblich auf lange Bälle, konnte auch selbst nur wenig Schwung entfachen.

SIGURD HAUGEN - NOTE 4: Erarbeitete sich mit einer starken Einzelaktion Sechzigs und seine erste Schusschance (18.), die zweite bereitete Volland vor (39.). Blieb gefährlich, aber es sollte diesmal nicht sein.

LORIS HUSIC, DAVID PHILIPP und JUSTIN STEINKÖTTER kamen zu spät für eine Bewertung.