Der TSV 1860 gewinnt in der Regionalliga gegen Schwaben Augsburg mit 3:0. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Lance Fiedler (links) traf in der ersten Hälfte für den TSV 1860 gegen Schwaben Augsburg doppelt.

VITUS EICHER - NOTE 3: In der Anfangsphase hätte er, wie unter der Woche bei den Wiesn Champions“, getrost ein Fass Bier anzapfen können. Erste Rettungstat nach der Pause, insgesamt aufmerksam.

Weber hatte in der Anfangsphase Probleme

MARK GEVORGYAN - NOTE 3: Feierte sein Startelfdebüt als Bell-Ersatz und klärte bei Augsburgs früher Monsterchance in höchster Not (3.). Insgesamt kampfstark, solide und mit Vorwärtsdrang.

FELIX WEBER - NOTE 3: Hatte anfangs ein, zwei Problemchen mit forschen Gästen, befreite sich aber auch das ein oder andere Mal bissig wie klug aus der Bedrängnis.

LASSE FASSMANN - NOTE 4: Schlug in der Anfangsphase in den Boden, statt den Ball zu treffen und verursachte damit fast das 0:1. Danach traf er die Kugel zuverlässiger, manchmal auch ein bisserl Gegner.

Gegen Schwaben Augsburg in der Startelf des TSV 1860: Felix Weber. © IMAGO

Fiedler traf gegen Schwaben Augsburg doppelt

LANCE FIEDLER - NOTE 1: Was für eine Woche für den Junglöwen: Vertrag verlängert, den Löwen eiskalt in Führung geschossen, ein absolutes Traumtor zum 2:0 nachgelegt. Noch Fragen?

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Sechzigs Spielführer ist rechtzeitig fit geworden und zeigte seine Wichtigkeit durch seine Balleroberungen, seine Pässe, seine Führungsrolle. Leistete sich aber auch ein paar Patzer bei Abspielen und Augsburger Angriffen.

TUNAY DENIZ - NOTE 2: Der Traumtorschütze von Vilzing hatte zunächst viel unspektakuläre Mittelfeldarbeit zu verrichten, wurde etwa für eine Grätsche an der Seitenlinie gefeiert. Nachdem er mit einem direkten Freistoß noch scheiterte, drosch er rotzfrech aus dem Halbfeld drauf - nächster Sonntagsschuss zum 3:0.

War vor dem Spiel gegen Schwaben Augsburg fraglich: Dennis Dressel. © IMAGO

Eberwein wieder ohne Tor für den TSV 1860

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der späte Neuzugang durfte erstmals von Beginn an ran, musste aber angesichts weniger Impulse und vieler Ballverluste erst reinfinden. Vergab auch eine gute Torchance. Hat noch Luft nach oben.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Bei ihm muss man die Spiele bei schon vier Saisontoren andersrum zählen: schoss gegen Augsburg erst in seinem dritten Regionalligaspiel für 1860 KEIN Tor. Wie in Vilzing aber unauffälliger.

FABIO WAGNER - NOTE 4: Wirbelte auf links, verpasste bei manchem Power-Pressing ein, zwei Mal nur knapp. Insgesamt recht aktiv, tauchte dafür fast zu selten vor dem Kasten auf. Fazit: Darf durchaus noch effektiver werden.

In der ersten Hälfte mit einer guten Chance: Fabio Wagner. © IMAGO

Erdogan gegen Schwaben Augsburg nur Joker

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Arbeitete, lief, wich auf die Seiten aus, fluchte. Mehrfach um ein Haar Torschütze. Wüterich gegen Wagner bei dessen ausgebliebenem Querpass.

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Der zweite Vertrags-Verlängerer war diesmal nur Joker. Direkt nach der Einwechslung Abnehmer eines 1860-Freistoßes, aber zurückgepfiffen. Verdribbelte sich bei einem aussichtsreichen Konter.

RAPHAEL WACH, ERIK UHLMANN, ARIAN CALDERON und MATHEW COLLINS kamen zu spät für eine Bewertung.