Noten zum TSV 1860 gegen Illertissen: Niederlechner lange unglücklich, dann Torschütze – Deniz unter seinen Möglichkeiten

Der TSV 1860 trennt sich von Illertissen mit 1:1. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

Der TSV 1860 kommt gegen Illertissen nicht über ein 1:1 hinaus.

Der TSV 1860 hat zum Start einer Englischen Woche in der Regionalliga Bayern erneut wichtige Punkte liegengelassen. Beim FV Illertissen reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Florian Niederlechner hatte die Löwen nach 70 Minuten in Führung gebracht. Denis Milic (83.) glich kurz vor Schluss noch aus. Mit einem Spiel weniger als Tabellenführer TSV Buchbach hat das Team von Trainer Alper Kayabunar nun bereits sieben Zähler Rückstand.

VITUS EICHER – NOTE 3: Hielt mal ein Schüsschen, fing mal eine Flänkchen herunter. Parierte gleich zwei zu zentrale Qenaj-Schüsse (45.). Beim 1:1 chancenlos.

JULIAN BELL – NOTE 4: Lief anstelle des zuletzt bärenstarken, aber wohl krankheitsbedingt ausgefallenen Gevorgyan auf. Engagiert, nicht fehlerfrei und bald wohl wieder hintendran, wenn der Kollege wieder fit ist.

FELIX WEBER – NOTE 3: Der formstarke Rückkehrer schob immer wieder nach vorne an, als den Kollegen nicht viel einfallen wollte. Hatte auch diesmal seine Aktien an Sechzigs Führungstreffer durch Niederlechner. Warf sich bei einer dicken Ausgleichschance dazwischen (76.).

Dressel hat schon bessere Spiele für 1860 absolviert

LASSE FASSMANN – NOTE 4: Der Blondschopf gab einmal mehr neben Weber die weitgehend souveräne Abwehr-Säule. Hat, wenn man so will, durch seinen Kopfball das 1:0 eingeleitet. Beim 1:1 aber zu weit weg.

MORITZ SEIFFERT – NOTE 3: Durfte statt des ebenfalls verhinderten Dauerbrenners Fiedler ran. Defensiv relativ stabil, präzise Flanke auf Niederlechner, insgesamt im Vorwärtsgang aber blass.

DENNIS DRESSEL – NOTE 4: Der Kapitän ist rechtzeitig fit geworden. Ließ sich teils tief fallen, um kompakte Illertissener aus der Reserve zu locken, was nur selten gelang. Zeigte sich zwar kampfstark, hat aber schon bessere Spiele für 1860 absolviert.

Wach auffällig und kampfstark

RAPHAEL WACH – NOTE 3: Diesmal Dressels Nebenmann in der Zentrale. Konnte einige frühe Ballgewinne für sich verbuchen und war auch insgesamt in einem etwas uninspirierten Kollektiv einer der auffälligeren und kampfstarken Löwen.

FABIO WAGNER – NOTE 4: Der Matchwinner gegen Ansbach gab auch beim FVI einige Impulse, etwa seine Flanke auf Erdogan. Insgesamt blieb er aber vieles schuldig, vor allem seine wieselflinken und gefährlichen Aktionen Richtung Tor.

TUNAY DENIZ – NOTE 4: Der Spielmacher blieb, wie jeder Offensiv-Löwe, langer unter seinen Möglichkeiten und konnte sich anfangs mit Ausnahme einiger Standards nicht groß in Szene setzen.

Erdogan vergab den Siegtreffer

EMRE ERDOGAN – NOTE 4: Vergab Sechzigs erste Großchance per Flugkopfball (17.). Sein erstes Solo dauerte es fast bis zur Pause, der Abschluss ging in die Wolken (40.). Vergab den Siegtreffer (90.).

FLORIAN NIEDERLECHNER – NOTE 3: Lange unglücklich, dann Torschütze. Die zweite vergebene Chance ging auf ihn, etwas überrascht verstolpert (21.). Hatte das 1:0 auch später auf dem Fuß, wurde geblockt (64.). Und dann traf er doch noch ins Schwarze, im zweiten Spiel in Serie (70.).

CRISTIAN LEONE – NOTE 4 Hatte laut Coach Kayabunar einen Durchhänger, nun bekam er seine Chance als Joker. Fügte sich gut ein, leitete eine Chance zum 2:0 ein und verpasste es gleich drei Mal selbst (82., 85., 88.)

MICHAEL EBERWEIN UND ARIAN CALDERON – OHNE NOTE: Kamen jeweils zu spät für eine Bewertung.