Der TSV 1860 kommt bei der Zweitvertretung von Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Gegen Greuther Fürth II in der Innenverteidigung neben Felix Weber: Lasse Faßmann.

VITUS EICHER - NOTE 3: Gegen Greuther Fürth II im neuen neonorangen Torwarttrikot bekam die Nummer eins des TSV 1860 in der ersten Hälfte kaum etwas auf sein Tor. Machte die kurze Ecke gut zu (47.). Beim Strafstoß machtlos.

Weber mit Unsicherheiten gegen Fürth II

LANCE FIEDER - NOTE 3: Der Doppeltorschütze vom Spiel gegen Schwaben Augsburg (3:0) offensiv nicht so auffällig wie zuletzt. Defensiv immer wieder gefordert, in den Zweikämpfen nicht immer Sieger.

FELIX WEBER - NOTE 4: Sechzigs Routinier in der Innenverteidigung vor allem in der ersten Halbzeit wenig gefordert, aber mit Unsicherheiten. Grätschte in der 24. Minute im Strafraum am Ball vorbei, auch im Zweikampf nicht vollends sicher.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Für die Spieleröffnung beim Löwen zuständig. Macht das ordentlich, wenngleich er durchaus manchmal mehr ins Risiko hätte gehen können. Wählte oft den Querpass. Defensiv sicherer als Weber.

Gegen Greuther Fürth II in der Innenverteidigung neben Felix Weber: Lasse Faßmann. © IMAGO

Deniz mit starkem Auftritt gegen Fürth II

MIKE GEVORGYAN - NOTE 3: Bekam zunächst erneut den Vorzug vor Bell. Bekam über seine Seite deutlich weniger zu tun als Fiedler, grundsolide in den Aktionen. In der Pause ausgewechselt.

TUNAY DENIZ - NOTE 2: Zuletzt für die Traumtore beim TSV 1860 zuständig, durfte das Zauberfüßchen nun auch in der Regionalliga mit seiner gewünschten Rückennummer "10" auflaufen. Probierte nachzulegen, gelang nicht. Aber: Sein Freistoß leitete die Münchner Führung ein. Auch ansonsten ging nahezu jeder Angriff über ihn. Starker Auftritt.

DENNIS DRESSEL - NOTE 5: Der Kapitän agierte als Verteiler und Balleroberer im Mittelfeld. Bis zur 63. Minute auch weitgehend erfolgreich, verursachte dann aber unnötigerweise den Strafstoß. Hatte kaum eine Chance auf den Ball, grätschte trotzdem.

Verursachte den Strafstoß: Dennis Dressel. © IMAGO

Eberwein mit fünftem Saisontor in der Regionalliga

FABIO WAGNER - NOTE 3: Aufgewecktes Bürschchen. Gerade in der ersten Hälfte jagte der Youngster dem Ball eifrig hinterher. Auch im Angriffsspiel der Löwen bemüht.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Nach zuletzt zwei Spielen ohne Tor, traf der Routinier wieder. Staubte nach einem Patzer von Fürths Keeper ab. Sein fünfter Saisontreffer in der Regionalliga. Ließ in der zweiten Halbzeit nach.

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Im Vergleich zu den Offensivkollegen blass. Blieb immer wieder hängen, kaum Wow-Momente.

Staubte zum 1:0 für den TSV 1860 ab: Michael Eberwein. © IMAGO

Niederlechner fehlt Glück

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Am Vormittag bei der Einschulung von Sohn Felix, am Abend in Fürth in der Startelf. Hatte durchaus Chancen, sich in die Torschützenliste einzutragen. Mal fehlte die nötige Durchschlagskraft, oft das Quäntchen Glück.

JULIAN BELL - NOTE 4: Kam zur Pause für Gevorgyan, brachte nur bedingt einen neuen Impuls.

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Sollte nochmal für Offensivpower sorgen, aber nicht konsequent genug in seinen Aktionen.

RAPHAEL WACH und ERIC UHLMANN kamen zu spät für eine Bewertung.