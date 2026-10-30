Der TSV 1860 gewinnt gegen den TSV Buchbach mit 4:3. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

VITUS EICHER - NOTE 3: Beim frühen Rückstand beim 2:2 und beim 2:3 konnte er den platzierten Schüssen jeweils nur hinterherhechten. Ansonsten auf dem Posten und mit einem bejubelten, weil erfolgreichen Ausflug aus seinem Kasten in Bedrängnis.

Weber schädelt für die Löwen ein

LANCE FIEDLER - NOTE 2: Wechselte die Seite, verteidigte rechts hinten und stand beim frühen 0:1 gleich mal zu weit weg. Wohl mit Wut im Bauch zog er vorne ab, bereitete damit das 1:1 vor. Und dann hämmerte er ihn rein in der Fünfundneunzigsten. . .

FELIX WEBER - NOTE 3: Beim 0:1 und 2:2 nicht ganz auf der Höhe, insgesamt mit einer kampfstarken Leistung. Heimlich, still und leise wieder einmal mit vor den Kasten gesprintet - und zum 2:1 eingeschädelt.

LASSE FASSMANN - NOTE 4: Zeigte sich mächtig angefressen vom Gegentreffer und kurbelte Sechzigs Spieleröffnung sichtlich an. Verlor den Ball vor dem 2:2 und war insgesamt nicht immer sattelfest in der hintersten Linie.

Leisteten sich in der Defensive den ein oder anderen Aussetzer: Die Löwen um Felix Weber. © IMAGO

Dordan zeigt sich kampfstark

MORITZ SEIFFERT - NOTE 4: Der Neulöwe rückte anstelle von Fiedler auf die Linksverteidiger-Position. Schon in den ersten Minuten sah man eine Routine, insgesamt sah man auch ein paar Wackler.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Kämpfte, dirigierte, verteilte viele Bälle. Diesmal wurden seine Ecken mangels Sturmböen nicht so gefährlich wie in Eichstätt. Zeigte im Dribbling, mit der Hacke oder seinem Chip auf Eberwein Zaubereien. Hatte aber auch seine Aktien an dem ein oder anderen Buchbacher Weitschuss-Gegentor.

DAMJAN DORDAN - NOTE 4: Der Ersatz für Deniz und Uhlmann. Zeigte sich kampf- und laufstark, hatte bei dem ein oder anderen schnellen Buchbacher Angriff seine Müh und Not. Verwarnt ausgewechselt.

Eberwein ein wichtiger Anführer der Löwen

CRISTIAN LEONE - NOTE 3: Der formstarke Außenbahnspieler (ein Tor und ein Assist in zwei Spielen) fing selbstbewusst an, hatte aber anfangs zu wenige Aktionen, zu wenig Durchschlagskraft. Auffälliger nach der Pause.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Scheiterte kurz nach dem 0:1 mit einem wuchtigen Distanzschuss. Hatte einige gute Ideen, zu oft war spätestens mit der letzten Aktion Schluss. Am Ende wichtiger Anführer.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Zuletzt nur Joker, diesmal anstelle von Erdogan von Anfang an auf Linksaußen. Stieg gleich aufs Gas und bereitete mehrere Möglichkeiten vor. Traum-Flanke auf Webers Kopf vor dem 2:1. Baute aber auch ab.

Gegen Buchbach auf dem Flügel unterwegs: Fabio Wagner. © IMAGO

Wach ein engagierter Antreiber

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Aktiver Beginn durch den frischgebackenen 36-Jährigen (Ois Guade!). Stand in der 17. Minute, wo ein Torjäger stehen muss, und jagte ihn ins Tor. Sechstes Saisontor für Sechzig. Viel mehr kam aber nicht, vorzeitig und verärgert runter.

EMRE ERDOGAN - NOTE 3: Kam zur Pause, um die Trendwende einzuleiten. Dribbelte und wirbelte anfangs, verzettelte sich aber zu oft.

RAPHAEL WACH - NOTE 2: Ersetzte den vorbelasteten Dordan. Engagierter Antreiber.

ARIAN CALDERON - NOTE 2: In Eichstätt Torschütze als Joker, diesmal wurde sein erster Streich abgepfiffen - drum machte er ihn eben nochmal.

BRAHIM MOUMOU und BENEDIKT HOPPE kamen zu spät für eine Bewertung.