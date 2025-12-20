Der TSV 1860 verliert das letzte Spiel des Jahres im Grünwalder Stadion mit 0:2 gegen den SC Verl. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Mit einer schlechten ersten Halbzeit gegen den SC Verl: Der TSV 1860 um David Philipp.

Der TSV 1860 verliert das letzte Spiel vor Weihnachten mit 0:2 gegen den SC Verl. Die Einzelkritik:

Noten TSV 1860 München gegen SC Verl: Dähne-Abschläge finden selten die Mitspieler

THOMAS DÄHNE - NOTE 3: Chancenlos beim Traum-Gegentor. Packte noch drei, vier Paraden aus, um 1860 im Spiel zu halten. Seine Abschläge fanden selten den Mitspieler. Auch beim 0: 2 ohne Aktien.

SEAN DULIC - NOTE 4: Warf sich oft dazwischen, wackelte aber auch öfter. Schickte Niederlechner kurz nach dem 0:1 gekonnt, tolles Dribbling später mit dem Mute der Verzweiflung.

MAX REINTHALER - NOTE 4: Bereinigte früh einige Situationen mit Übersicht, hatte aber auch ein, zwei Patzer zu verzeichnen und öfter Mühe, den schnellen Verler Wirbelwinden hinterherzukommen.

Rittmüller mit Mondball gegen Verl

KILIAN JAKOB - NOTE 4: Verhinderte eine Großchance zum 0:2, klärte wenig später als letzter Mann. Präzise Flanke auf Hobsch. Zumindest ordentliches Comeback nach langer Leidenszeit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

MARVIN RITTMÜLLER - NOTE 5: Zuletzt im Aufwind, diesmal ein schwächerer Auftritt, inklusive eines völlig unbedrängten "Mondballs" statt präziser Flanke und vergebener Großchance.

THORE JACOBSEN - NOTE 5: Gestern laut Coach Kauczinski erkrankt und fraglich, heute in der Startelf. Wo gibt’s diese Husten-Bonbons? Nicht so überzeugend wie sonst, mit Gelb-Rot der Unglücksrabe.

Sah in der zweiten Hälfte die Ampelkarte: Thore Jacobsen. © IMAGO

Philipp zeigt sich engagiert

PHILIPP MAIER - NOTE 4: Hing sich rein und sorgte für den ein oder anderen Ballgewinn, glänzen konnte er diesmal jedoch nicht.

CLEMENS LIPPMANN - NOTE 3: Einer derjenigen Löwen, die nach dem Rückstand giftig wirkten, mal einen Verler Ballverlust provozierten. In Unterzahl teils entfesselter Duracell-Löwe.

DAVID PHILIPP - NOTE 4: Ersetzte Volland hinter den beiden Spitzen und zeigte sich engagiert, kompensieren konnte er den Ausfall des Spielmachers aber nicht. Starke Phase nach der Pause, da bereitete er wenigstens mal ein, zwei Chancen vor.

Konnte gegen den SC Verl nicht überzeugen: Clemens Lippmann. © IMAGO

Niederlechner und Hobsch schwach

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 5: Haugen verletzt, Niederlechner drin. Stand neben Hobsch öfter tief, da ein hohes Pressing beide verausgabt hätte. Vor der Pause erschreckend schwach, danach etwas präsenter. Aber: Seitfallzieher und Schuss jeweils vorbei.

PATRICK HOBSCH - NOTE 5: Harmonierte nur bedingt mit Niederlechner, da es da vorne mangels Offensivaktionen der Blauen kaum etwas zu harmonieren gab. Hätte aus dem Nichts fast getroffen (36.).

TIM DANHOF - NOTE 4: Ersetzte Rittmüller und brachte etwas mehr Zug rein.

Gegen den SC Verl harmlos: Patrick Hobsch. © IMAGO

Wolfram entfacht kurz Offensivpower

MAXIMILIAN WOLFRAM - NOTE 4: Entfachte als Joker kurz Offensivpower, bevor das 0:2 fiel.

SAMUEL ALTHAUS UND JUSTIN STEINKÖTTER kamen zu spät für eine Bewertung.