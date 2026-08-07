AZ-Plus

Noten zum TSV 1860 gegen den FC Augsburg II: Niederlechner trifft, vier Vierer für die Löwen

Der TSV 1860 kommt im Heimspiel gegen den FC Augsburg II nicht über ein 2:2 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 10  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Traf für den TSV 1860 gegen den FCA II: Florian Niederlechner.
Traf für den TSV 1860 gegen den FCA II: Florian Niederlechner. © IMAGO

VITUS EICHER - NOTE 3: Der Routinier versuchte mehrfach, das Spiel in etwas wilden Phasen zu beruhigen. Bei beiden Toren ohne Chance.

Bell holt Strafstoß für den TSV 1860 heraus

JULIAN BELL - NOTE 3: Tauchte früh weit vorne auf und holte Sechzigs Strafstoß heraus. Defensiv etwas wacklig.

FELIX WEBER - NOTE 4: Der Aufstiegskapitän 2017/18 warf sich bei seiner Heimpremiere 2.0 bissig wie eh und je in die Zweikämpfe. Im zweiten Durchgang fehlte es aber an Stabilität und Sicherheit.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Webers Nebenmann verteidigte ebenfalls beherzt, zeigte sich dabei nicht immer souverän.

Startete in der Innenverteidigung: Lasse Faßmann.
Startete in der Innenverteidigung: Lasse Faßmann. © IMAGO

Dressel vergab das 3:2

LANCE FIEDLER - NOTE 4: Der Youngster hielt erneut den linken Flügel lange dicht. Bitter, dass er beim 2:2 nicht (mehr) auf der Höhe war.

RAPHAEL WACH - NOTE 3: Rückte diesmal raus auf rechts. Verpasste durch Distanz-Hammer, Pfostenschuss und Keeper-Parade drei Mal knapp.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Sechzigs neuer Spielführer gab erneut die ordnende Hand im Spiel der Sechzger. Die Ordnung ging zwar auch ab und an verloren, dann warf sich Dressel mit Wucht dazwischen. Vergab das 3:2 aus der Distanz.

Kapitän des TSV 1860: Dennis Dressel.
Kapitän des TSV 1860: Dennis Dressel. © IMAGO

Eberwein mit zweiten Löwen-Treffer

LORIS HUSIC - NOTE 3: Ersetzte Wach im Zentrum und entfachte viel Offensivgeist. Die erste Doppelchance ging auf ihn, aber abgepfiffen (6.). Insgesamt gut am Ball, in Sachen Effektivität konnte er noch nicht an seine torreiche Vorbereitung anknüpfen.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 2: Wieder hinter Torjäger Niederlechner, wie mit einem hohen Lauf- und Lauerpensum. Hat in Schweinfurt so viel Lust aufs Toreschießen für Sechzig bekommen, dass er vom Elfmeterpunkt eiskalt versenkte. Zwei Spiele, zwei Saisontreffer.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: So ernst wie Torjäger Eberwein seinen Goalgetter-Job nimmt, hält es der Linksaußen mit seiner Rolle als Assistgeber: In Schweinfurt hatte er Sechzigs zweiten Treffer aufgelegt, gegen den FCA II sollte er selbiges erledigen - mit einer präzisen Außenrist-Überraschung auf den Kopf von Niederlechner.

Niederlechner trifft für den TSV 1860

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Der Kurvenliebling sollte an vorderster Front für Sechzigs Freiheit ballern, ließ sich aber öfter fallen, um Flanken auf Eberwein zu schlagen. Aber wenn der Kollege schon trifft, lässt sich der heimliche Alpha-Löwe auch nicht lumpen.

ARIAN CALDERON - NOTE 4: Der Torschütze zum 2:2 in Schweinfurt sollte diesmal alles klar machen, kam aber nicht zum Zug.

CRISTIAN LEONE - NOTE 4: Kam diesmal als Joker und verpasste entscheidende Szenen.

MATHEW COLLINS kam zu spät für eine Bewertung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Löwenbiss vor 2 Stunden / Bewertung:

    Weber war schon unter Biro, kein Abwehrchef, jetzt ist er eher noch langsamer geworden. Und Aicher merkt man die fehlende Spielpraxis an – ein brutaler Unsicherheitsfaktor. Immerhin, die erste Hälfte macht Spaß und gibt Hoffnung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Tango Fredy vor 21 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Löwenbiss

    Dressel nicht vergessen, kann nicht verstehen, warum man den geholt hat. War immer nur Mitläufer.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • shark vor 4 Stunden / Bewertung:

    Die erste Halbzeit war gut von 60,mit Ausnahme des Gegentors .
    Spielerisch,kämpferisch usw überzeugend-es hätte leicht 4 :0 stehen können
    Vom Gegentor 60 geschockt, dominierte der FCA " klar die zweite Hälfte .
    Schwachpunkt für mich u.a. Weber der als Abwehrchef nicht stattfand und dessen Verpflichtung ich auch nicht verstehe.
    Erdogan ,Eberwein und Bell für mich stark-Niederlechner brachte insgesamt zu wenig.
    Resümee: Gute Ansätze von 60, gutes Spiel und gerechtes Unentschieden.
    Der Aufstieg wird kein Selbstläufer für 60

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.