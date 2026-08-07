Der TSV 1860 kommt im Heimspiel gegen den FC Augsburg II nicht über ein 2:2 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Traf für den TSV 1860 gegen den FCA II: Florian Niederlechner.

VITUS EICHER - NOTE 3: Der Routinier versuchte mehrfach, das Spiel in etwas wilden Phasen zu beruhigen. Bei beiden Toren ohne Chance.

Bell holt Strafstoß für den TSV 1860 heraus

JULIAN BELL - NOTE 3: Tauchte früh weit vorne auf und holte Sechzigs Strafstoß heraus. Defensiv etwas wacklig.

FELIX WEBER - NOTE 4: Der Aufstiegskapitän 2017/18 warf sich bei seiner Heimpremiere 2.0 bissig wie eh und je in die Zweikämpfe. Im zweiten Durchgang fehlte es aber an Stabilität und Sicherheit.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Webers Nebenmann verteidigte ebenfalls beherzt, zeigte sich dabei nicht immer souverän.

Startete in der Innenverteidigung: Lasse Faßmann. © IMAGO

Dressel vergab das 3:2

LANCE FIEDLER - NOTE 4: Der Youngster hielt erneut den linken Flügel lange dicht. Bitter, dass er beim 2:2 nicht (mehr) auf der Höhe war.

RAPHAEL WACH - NOTE 3: Rückte diesmal raus auf rechts. Verpasste durch Distanz-Hammer, Pfostenschuss und Keeper-Parade drei Mal knapp.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Sechzigs neuer Spielführer gab erneut die ordnende Hand im Spiel der Sechzger. Die Ordnung ging zwar auch ab und an verloren, dann warf sich Dressel mit Wucht dazwischen. Vergab das 3:2 aus der Distanz.

Kapitän des TSV 1860: Dennis Dressel. © IMAGO

Eberwein mit zweiten Löwen-Treffer

LORIS HUSIC - NOTE 3: Ersetzte Wach im Zentrum und entfachte viel Offensivgeist. Die erste Doppelchance ging auf ihn, aber abgepfiffen (6.). Insgesamt gut am Ball, in Sachen Effektivität konnte er noch nicht an seine torreiche Vorbereitung anknüpfen.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 2: Wieder hinter Torjäger Niederlechner, wie mit einem hohen Lauf- und Lauerpensum. Hat in Schweinfurt so viel Lust aufs Toreschießen für Sechzig bekommen, dass er vom Elfmeterpunkt eiskalt versenkte. Zwei Spiele, zwei Saisontreffer.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: So ernst wie Torjäger Eberwein seinen Goalgetter-Job nimmt, hält es der Linksaußen mit seiner Rolle als Assistgeber: In Schweinfurt hatte er Sechzigs zweiten Treffer aufgelegt, gegen den FCA II sollte er selbiges erledigen - mit einer präzisen Außenrist-Überraschung auf den Kopf von Niederlechner.

Niederlechner trifft für den TSV 1860

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Der Kurvenliebling sollte an vorderster Front für Sechzigs Freiheit ballern, ließ sich aber öfter fallen, um Flanken auf Eberwein zu schlagen. Aber wenn der Kollege schon trifft, lässt sich der heimliche Alpha-Löwe auch nicht lumpen.

ARIAN CALDERON - NOTE 4: Der Torschütze zum 2:2 in Schweinfurt sollte diesmal alles klar machen, kam aber nicht zum Zug.

CRISTIAN LEONE - NOTE 4: Kam diesmal als Joker und verpasste entscheidende Szenen.

MATHEW COLLINS kam zu spät für eine Bewertung.