Der TSV 1860 gewinnt gegen den 1. FC Nürnberg II mit 2:0. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Die Löwen jubelten nach dem 1:0 durch Tunay Deniz.

VITUS EICHER - NOTE 3: Der Keeper hielt mindestens genauso gut, wie er kürzlich beim O’zapfa performte (vier Schläge). Aufmerksam beim Herauslaufen, zuverlässiger Rückhalt, auch ein paar Paraden.

Weber macht den Deckel drauf

MARK GEVORGYAN - NOTE 3: Trotz einer kürzlichen Kayabunar-Lektion, sich nicht so leicht Verwarnungen abzuholen, wieder drin. Verteidigte einmal mehr giftig, brachte Eicher mit einem kurzen Rückpass in Verlegenheit.

FELIX WEBER - NOTE 2: Nicht unwichtige Rettungstat bei einem Nürnberger Steilpass in die Spitze, den Freund und Feind verpasst hatten. Köpfte mit dem 2:0 den Deckel drauf.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Am Tag vor dem Spiel nach AZ-Infos noch schnell bei seinem Giesinger Friseur gewesen, ließ der Verteidiger nicht viel anbrennen.

Nicht so auffällig wie zuletzt: Lance Fiedler. © IMAGO

Dressel hatte viel Ballbesitz

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Seine Defensivaufgaben erledigte er ordentlich, vorne gab es selten ein Durchkommen. Verhinderte Mitte des zweiten Durchgangs eine gefährliche Gäste-Chance.

DENNIS DRESSEL - NOTE 4: Der Kapitän hatte viel Ballbesitz, aber ab und an Mühe, sich den schnellen FCN-Talenten zu erwehren und schickte entsprechende Grüße an seine nicht immer aufmerksamen Kollegen. Kurz vor der Pause artistisch-offensiv, der Schuss ging aber weit vorbei.

ERIC UHLMANN - NOTE 3: Weiß-blaues Startelfdebüt. Seiner ersten, wuchtigen Klärungsaktion folgten zahlreiche Zweikämpfe, in die er sich kraftvoll warf. Defensiv ordentlich, offensiv mit Luft nach oben.

Im Mittelfeld neben Eric Uhlmann: Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO

Erdogan lief viel gegen Nürnberg II

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der 1860-Rückkehrer durfte wieder auf dem rechten Flügel ran. Holte sich hinten Fleißpunkte, um vorne blass zu bleiben. Vorarbeit auf Niederlechner (45.), viel Luft nach oben.

TUNAY DENIZ - NOTE 2: Als Zehner mit ähnlich viel Impulsen wie sonst als Sechser, denen aber anfangs nicht viel entspringen sollte. Und doch war er es, der per Fallrückzieher, Volley und Freistoß knapp verpasste. Musste eben ein Strafstoß herhalten. Drittes Saisontor, mal wieder Matchwinner.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: Als Linksaußen lief er zwar viel, das Spiel aber anfangs auch an ihm vorbei. Im zweiten Durchgang Elfmeter rausgeholt, 2:0 nach Dribbling vergeben, viel Energie aufgebracht. Tolle Wirbelwind-Qualitäten – Zielwasser gibt's auf der Wiesn.

Traf per Strafstoß für den TSV 1860: Tunay Deniz. © IMAGO

Wagner zeigte sich engagiert

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Grätschte einer frühen Deniz-Hereingabe hinterher, aber Abseits. Lauerte und gestikulierte viel. Seine erste wirkliche Chance hatte und vergab er unmittelbar vor der Pause. Geht da nicht noch mehr beim Ex-Bundesligaknipser?

FABIO WAGNER - NOTE 3: Ersetzte Ott auf rechts, zeigte sich engagiert, aber etwa sein Querpass auf Niederlechner kam nicht durch. Hatte insgesamt keine Aktien am Sieg, aber brachte den erhofften Schwung.

JULIAN BELL, RAPHAEL WACH, DAMJAN DORDAN und ARIAN CALDERON kamen zu spät für eine Bewertung.