Der TSV 1860 gewinnt am Dienstagabend beim TSV Aubstadt mit 3:2. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

VITUS EICHER - NOTE 4: Sechzig Stammkeeper, wie schon in den vergangenen Wochen, nicht immer ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Beim Gegentor allerdings ohne Chance. Auch seine Abschläge fanden nur selten einen Abnehmer.

JULIAN BELL - NOTE 4: Löwe voller Leidenschaft. Lautsprecher auf dem Feld. Im Stellungsspiel aber teils etwas zu weit weg von seinem Gegenspieler.

BENEDIKT HOPPE - NOTE 3: Rückte für den verletzten Weber in die Startelf des TSV 1860. Warf sich in die Bälle, unter anderem Mitte der ersten Hälfte mit einer wichtigen Rettungsgrätsche. Allerdings hätte er sich im Spielaufbau etwas mehr trauen dürfen. Wählte oftmals den Querpass.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Der Abwehrboss in Aubstadt. Weitgehend konzentrierter Auftritt, ließ aber Helmer beim 2:1 zu frei. Weiterer Makel: Seine Bälle hinter die letzte Kette fanden nur selten einen Abnehmer.

Dressel: Sechzigs Schaltzentrale im Mittelfeld

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Der Torschütze vom wichtigen 2:0 beim FC Memmingen durfte sich erneut auf der rechten Außenverteidigung zeigen. Wurde zu Spielbeginn umgemäht, biss aber zusammen. Solider Auftritt.

DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Kapitän der Giesinger agierte als Schaltzentrale im Mittelfeld. Dressel verteilte die Bälle, gab seinen Mitspielern Anweisungen und legte das 3:1 auf. Auch im Zweikampf meist Sieger.

TUNAY DENIZ - NOTE 4: Startelf-Comeback in der Regionalliga für den TSV 1860. Allerdings kaum zu sehen und oft zu verspielt in seinen Aktionen.

EMRE ERDOGAN - NOTE 1: In den ersten drei Ligaspielen mit jeweils einem Assist, nun mit seinem ersten Treffer in der Regionalliga. Staubte nach einem Niederlechner-Schuss mit Köpfchen ab (23.). Auch sonst nur schwer vom Ball zu trennen. Sammelte im Spiel gegen den Ball zusätzliche Fleißsternchen. Bester Löwe.

Wagner krönt seinen Auftritt mit einem Tor

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Vor dem Spiel mit der identischen Statistik wie Erdogan, nur in Toren. Diesmal aber ohne Treffer. Leitete dafür die Führung mit einer cleveren Brustablage auf Niederlechner ein. Ansonsten ohne Wow-Momente.

FABIO WAGNER - NOTE 2: Neu in der Startelf der Giesinger. "Fabio ist ein variabler Spieler, der das Spiel verändern kann", sagte Coach Kayabunar am Donnerstag über den 19-Jährigen. Und sollte damit recht behalten. Im Sturm überall zu finden. Krönte seinen Auftritt mit dem Tor.

Niederlechner leitet 2:0 mit schönem Steckpass ein

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Zuletzt weitgehend blass, aber effektiv. Ähnliches galt für seinen Auftritt in Aubstadt. An der Führung indirekt beteiligt, leitete der Routinier das 2:0 mit einem schönen Steckpass hinter die letzte Kette ein.

CRISTIAN LEONE - NOTE 3: Solider Auftritt gegen die Aubstädter.

RAPHAEL WACH - NOTE 3: Ging angeschlagen in die Partie, wurde deshalb erst in der zweiten Hälfte eingewechselt.

ARIAN CALDERON und MORITZ SEIFFERT kamen zu spät für eine Bewertung.