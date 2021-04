Noten zu Waldhof Mannheim gegen TSV 1860: Neudecker erneut wie Messi - Startelf-Rückkehrer Wein überzeugt

Der Traum vom Aufstieg lebt! Der TSV 1860 setzt sich 2:0 bei Waldhof Mannheim durch und beißt sich auf Platz drei fest - die Noten für die Sechzger.

Mannheim - Was für eine furiose Partie! Schon nach 20 Sekunden bringt Richard Neudecker den TSV 1860 bei Waldhof Mannheim in Führung - praktisch mit dem Abpfiff macht Dennis Dressel mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf.

Die Noten für den TSV 1860:

MARCO HILLER, NOTE 2: Packte mehrfach souverän zu - und darf sich zum 13. Mal die weiße Weste anziehen. Im Eins-gegen-Eins ein Phänomen: diesmal baute er sich vor Marx auf – und verhinderte das 1:1 per Glanzparade (23.).

MARIUS WILLSCH, NOTE 3: Anfangs Unsicherheitsfaktor. Gleich mehrfach zweiter Sieger auf seiner rechten Seite, was gefährliche Mannheimer Angriffe nach sich zog. Vergab vorne freistehend aus etwas größerer Distanz per Kopf. In der Schlussphase aber bärenstark.

SEMI BELKAHIA, NOTE 3: Schwach, wie er Jastrzembski im eigenen Strafraum an sich vorbeiziehen ließ. Gut aber, dass er keinen Elfmeter provozierte – denn Mannheims erste Schusschance strich knapp vorbei. Wichtige Rettungstat per Flugkopfball, in der Schlussphase per Block. Unter dem Strich nicht fehlerfrei, aber solide.

Startelf-Rückkehrer Wein überzeugt - der "Giesinger Messi" wuselt

STEPHAN SALGER, NOTE 2: Standhafter Löwe. Unterband die Mannheimer Angriffsbemühungen ein ums andere Mal.

PHILLIPP STEINHART, NOTE 3: Zeigte, dass er die Abseitsfalle drauf hat. Fast ein Fehlpass-Patzer, der Wein in Bedrängnis brachte. Wichtig: Leitete den Führungstreffer mit einem langen Ball auf Mölders ein.

DANIEL WEIN, NOTE 2: Musste länger draußen bleiben, als ihm lieb war. Jetzt ist der Sechser zurück auf dem Rasen und absolvierte kampfstarkes Spiel – seine Pferdelunge ist "Vino" auch nicht abhanden gekommen. Zweiter Sieger zwar vor Mannheims größter Chance, aber zwei weitere Rettungs-Grätschen saßen.

ERIK TALLIG, NOTE 3: Anfangs gut im Spiel, eine gute Schuss-Chance vergeben. Nach der Pause fehlte ab und an etwas die Konsequenz – bei seiner Chance zum 2:0 eher das Glück. Dafür leitete er es später ein.

RICHARD NEUDECKER, NOTE 2: Neuerdings zum "Messi von Giesing" getauft, wuselte er sich mehrfach messihaft durch die Abwehrreihen der Waldhöfer und war sich auch für Abwehr-Arbeit nicht zu schade. Starke Vorarbeit vor einer Mölders-Chance und Willschs Kopfball. Der Höhepunkt aber schon nach 20 Sekunden: Weckte den Waldhof mit seinem 1:0 auf – fünfter Scorerpunkt im fünften Spiel hintereinander!

Mölders überzeugt als Assistgeber - Dressel als Torschütze

DENNIS DRESSEL, NOTE 2: Kaum rückte der Aushilfs-Abräumer wieder eine Position nach vorne, schon hatte er immer wieder seine Füße bei Sechizgs Offensivaktionen im Spiel. Entgegen der Ansage des Stadionsprechers aber nicht der Torschütze zum 1:0. Das erledigte er schließlich in der Nachspielzeit.

MERVEILLE BIANKADI, NOTE 3: Enorm engagiert. Wirbelte gerade im ersten Durchgang immer wieder den Mannheimer Abwehrverbund durcheinander. Nach dem Seitenwechsel fehlt es bei dem ein oder anderen Konter an der Abgezocktheit. Artistischer Seitfallzieher hauchdünn drüber.

SASCHA MÖLDERS, NOTE 3: Der Hinspiel-Hattricker trat diesmal ebenfalls früh in Erscheinung, als er vor dem 1:0 auf Neudecker ablegte. Danach rieb er sich zwar in vielen Duellen auf, kam aber kaum zur Geltung. Kurz vor Schluss verpasste er seinen 22. Streich nochmal gleich doppelt.

FABIAN GREILINGER, NIKLAS LANG und DENNIS ERDMANN kamen zu spät für eine Bewertung.