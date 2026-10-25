Noten zu VfB Eichstätt gegen TSV 1860: Eicher verhindert Rückstand, Joker Calderon sticht

Der TSV 1860 betreibt Wiedergutmachung für die Derby-Niederlage und erkämpft sich einen 2:0-Sieg beim VfB Eichstätt. Die Noten für die Löwen.

Die Löwen erkämpften sich in Eichstätt unter schwierigen Bedingungen einen 2:0-Sieg.

VITUS EICHER - NOTE 2: Hielt 1860 im ersten Durchgang mit einer starken Parade im Spiel, konnte öfter den knapp am Tor vorbeifliegenden Bällen nur hinterherschauen.

BENEDIKT HOPPE - NOTE 4: Von Coach Kayabunar in der Pressekonferenz als weiterer Gevorgyan-Ersatz aufgezählt und tatsächlich anstelle von Bell drin in der Startelf. Zeigte sich engagiert, hatte seine rechte Seite aber nicht immer in Griff.

FELIX WEBER - NOTE 3: Rettete bei Eichstätts erster Großchance im Stile einer sprunghaften Großkatze, per Flugkopfball. In der Eichstätter Drangphase aber auch weit von einer souveränen Leistung entfernt. Umso stabiler im zweiten Durchgang.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Ihm gehörten die ersten zwei Klärungsaktionen per Kopf, vor allem die erste davon hat wohl das frühe 0:1 verhindert. In der Folge auch zwei-, dreimal zu spät oder zu weit weg bei den etwas zu vielen Eichstätt-Chancen. In der Schlussphase avancierte er zum (blonden) Leuchtturm.

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Der Linksverteidiger ist nach seiner Derby-Sperre zurückgekehrt und leitete mit seiner ersten Ecke gleich mal einen Konter der Hausherren ein. Defensiv nicht fehlerlos, aber ordentlich, verpasste die Entscheidung (76.).

Dressel mit frechem Ecken-Assist, Leone bereitet die Entscheidung vor

DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Mann mit der Binde am Arm kennt keinen Schmerz, die gegen die kleinen Bayern ausgekugelte Schulter scheint ihn kaum zu stören. Zweikampfstark und durch seinen frechen Ecken-Assist eine Art Matchwinner.

ERIC UHLMANN - NOTE 3: Aggressiv, bissig und bei bestem Grätschwetter ausgesprochen grätschfreudig. Das war auch der Grund, weshalb er von Coach Kayabunar vorzeitig runtergenommen werden musste, um nicht vom Platz zu fliegen. Nicht etwa aus Leistungsgründen, denn ohne seine Löwen-Power wäre es noch enger geworden für Sechzig.

CRISTIAN LEONE - NOTE 2: Der Torschütze gegen die Bayern kommt nach seinem Formtief wieder besser an. Eröffnete 1860 einige Möglichkeiten über rechts, vergab das 1:0 knapp. Pluspunkte gibt’s für Kampfgeist und Laufarbeit. Traumtor zum 2:0 haarscharf verpasst (58.). Top-Vorarbeit für Calderons Jokertor.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 4: Der Routinier hatte durchaus einige gute Ideen, doch manchmal mangelte es an der Umsetzung, manchmal an der Abstimmung mit den Kollegen.

Routinier Niederlechner glücklos, Youngster Calderon sticht als Joker

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Der Wirbelwind lief diesmal viel vergebens. Konnte sich schon ab und an durchtanken, es fehlte aber an der letzten Aktion. Zur Pause folgerichtig ausgewechselt.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Der Ex-Bundesligastar (und Chancentod gegen Bayern II) stand im Training auch mal in der B-Elf, ist jetzt aber wieder erste Wahl. Lief und grätschte, legte ab, doch das Tor traf er erneut nicht.

FABIO WAGNER - NOTE 4: Der Pausenjoker konnte seine Geschwindigkeit nicht so gewinnbringend einsetzen wie erhofft. Half allerdings mit, die Führung über die Zeit zu bringen.

DAMJAN DORDAN - NOTE 3: Warf seine Waffen (Lauf- und Zweikampfstärke) auf den Rasen, um die Löcher in der Defensive zu stopfen.

ARIAN ORTIVERO CALDERON - NOTE 3: Der Sturm-Brecher durfte auch mal wieder ran. Holte eine Ecke raus, vergab das 2:0 kläglich – und machte sich noch den Deckel drauf.

JULIAN BELL - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.