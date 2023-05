Noten zu TSV 1860 gegen Zwickau: Bär knüpft an alte Zeiten an, Deichmanns Abgang schmerzt

Die Löwen trennen sich vom FSV Zwickau mit 1:1. So hat der AZ-Reporter die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

München - Der TSV 1860 schließt die Saison auf Tabellenplatz acht ab! Zum Abschluss gab es ein 2:2 beim FSV Zwickau. Die Löwen in der Einzelkritik:

TOM KRETZSCHMAR – NOTE 3: Während der angeschlagene Stammtorhüter Marco Hiller Zeugwart Norbert Stegmann unterstützte (kein Witz), hielt er den Kasten lange sauber. Gelungene Flugeinlage nach einer guten halben Stunde. Beim 1:1 etwas unglücklich, wenngleich der Schuss ganz genau passte. Beim 1:2 ohne Chance.

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 4: Passables Spiel des Rechtsverteidigers. Mehrere Flügelläufe, defensiv stabil – bis zum 1:2, als er sich düpieren ließ.

NIKLAS LANG – NOTE 3: Insgesamt solide Vorstellung des Verteidigers, aber unter anderem bei Zwickaus Pfostenschuss nicht ganz auf der Höhe.

SEMI BELKAHIA – NOTE 3: Der Abschieds-Löwe Nummer eins ersetzte Verlaat, der mit Hiller als Kabinenwart arbeitete und beide auch hinterher im Gästeblock standen. Fieselte den schnellen und technisch beschlagenen Gomez mehrfach ab.

TSV 1860 in Zwickau: Greilinger kann Traumtor von Gomez nicht verhindern

FABIAN GREILINGER – NOTE 4: Vergab Sechzigs erste ganz gute Gelegenheit nach einem feinen Solo. Hinten gibt's Abzüge, weil er Gomez an dessen Traumtor nicht hindern konnte.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 2: Der nächste Abgang warf sich noch einmal im Mittelfeld in die Zweikämpfe. Zeigte bei seinem Assist zum 1:0 auch nochmal, dass sein (ablösefreier) Abgang Sechzig schmerzt.

MARIUS WÖRL – NOTE 3: Der nur-noch-auf-Zeit-Löwe agierte so, wie man ihn kennt: quirlig, passsicher, technisch zumeist sauber. Kein Wunder, dass er die Sprung in die Zweite Liga macht, auch wenn die ganz großen Szenen heute fehlten.

STEFAN LEX – NOTE 3: Der scheidende Spielführer zeigte nochmal, dass er es kann. Aktiv, bereitete mehrere Chancen vor. Zwar ohne Treffer, wird seinem Herzensverein auf dem Rasen aber dennoch sehr fehlen.

MARCEL BÄR – NOTE 3: Der abwandernde Torjäger, übrigens Zwickaus erster Drittliga-Torschütze, zeigte mit einem völlig verzogenen Schuss nochmal, dass ihn sein Killerinstinkt bei 1860 scheinbar verlassen hat. Nach der Pause lauerte er aber goldrichtig, traf per Volley zum 1:0 und knüpfte an alte Zeiten an.

Holzhauser: Schwacher Auftritt gegen aufwachende Zwickauer

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 4: Der abmarschierende Wirbelwind marschierte ein letztes Mal die linke Seitenlinie rauf und runter. Engagiert, verpasste die Führung knapp. Verschusselte aber auch einiges, etwa den völlig freien Holzhauser zu schicken.

FYNN LAKENMACHER – NOTE 4: Stand trotz des kürzlichen Tods seines Opas und des zweifachen Handball-Vizeweltmeister Wolfgang Lakenmacher auf dem Rasen. Diesmal ohne Torgefahr und Treffer, aber: mit acht Toren Sechzigs neuer Top-Torjäger.

RAPHAEL HOLZHAUSER – NOTE 4: Kam nach knapp einer Stunde für Lakenmacher. Schwacher Auftritt gegen aufwachende Zwickauer, der einmal mehr zeigt, dass er in der Dritten Liga nie so richtig angekommen ist. Immerhin: Leitete das 2:2 ein.

MILOS COCIC UND LEANDRO MORGALLA kamen zu spät für eine Bewertung.