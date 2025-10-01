Noten zu TSV 1860 gegen Viktoria Köln: Joker Hobsch trifft erneut – Christiansen mit Traumtor

Der TSV 1860 holt gegen Viktoria Köln einen frühen Zwei-Tore-Rückstand auf, kommt aber nicht über ein 2:2 hinaus. Die Noten für die Löwen.

Dieser Auftritt macht Mut: Drei Tage nach dem Doppel-Rauswurf von Patrick Glöckner und Christian Werner trotzt der TSV 1860 allen Wiederständen und holt sich trotz frühen 0:2-Rückstands nach acht Minuten und verletzungsbedingter Auswechslung von Kevin Volland gegen Viktoria Köln immerhin noch einen Punkt.

Die Noten für den TSV 1860:

René Vollath - Note 4: Beim Handelfmeter ausgeguckt, beim 0:2 ungünstig positioniert. Schwieriger Job nach dem Ausfall von Dähne.

Clemens Lippmann - Note 3: Machte seine Sache ordentlich. Nach dem Katastrophenstart wurde er stabiler. Aus taktischen Gründen ausgewechselt.

Siemen Voet - Note 3: Sammelte sich schnell nach den Gegentreffern und war dann als Ballverteiler gefordert. In den Zweikämpfen diesmal stabil und aufmerksam.

Sean Dulic - Note 3: Hinten solide, aber irgendwann nur noch selten gefordert, schaltete er sich häufig vorne ein. Verfehlte das 3:2 (78.) hauchdünn.

Manuel Pfeifer - Note 3: Nutzte seine Möglichkeiten endlich in einigen Szenen, war flinker und wacher. Gefühlvolle und präzise Flanke auf Hobsch.

Marvin Rittmüller - Note 3: Fand seine Geschwindigkeit erst mit Anlaufzeit. Dann schob er über rechts immer wieder an und half, die Kölner weit zurückzudrängen.

Christiansen mit dem Traumtor, Wolfram fast mit dem Siegtreffer

Thore Jacobsen - Note 3: Diesmal wieder Antreiber und Stabilisator, vor allem auch in der frühen Phase, als die Sechzger taumelten und wankten.

Max Christiansen - Note 3: Sein Traumtor (41.) war das Startsignal zum Löwen-Sturmlauf. Versuchte stets, die Bälle zügig weiterzuschicken.

Maximilian Wolfram - Note 3: Füllte seine Wohlfühlposition aus wie er es kann. Traute sich ins Eins-gegen-Eins, suchte den Abschluss. Fast mit dem 3:2 (73.) per Flachschuss.

Florian Niederlechner - Note 3: Wesentlich aktiver und beweglicher, als noch am vergangenen Sonntag in Aue. Suchte die Zweikämpfe, rieb sich auf.

Volland muss früh runter, Joker Hobsch sticht mal wieder

Kevin Volland - Note 3: Hatte den ersten Torschuss der Löwen im Spiel (10.). Dann folgte das frühe Aus nach dem Tritt von Dietz.

Sigurd Haugen - Note 3: Mit viel mehr Energie als zuletzt. Legte sich wie seine Kollegen auch für Volland ins Zeug. Dicht an einem Tor.

Patrick Hobsch - Note 2: Er kam, sah und traf zum 2:2 (52.) – und war auch danach gefährlich. Seine Einwechslung war taktisch das Richtige.

Tunay Deniz - Note 4: Gebracht, um mit seinen spielerischen Stärken den entscheidenden Impuls zu setzen. Hätte zwingender agieren können.

David Philipp kam zu spät für eine Bewertung.