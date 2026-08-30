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Noten zu TSV 1860 gegen TSV Landsberg: Eicher mit starken Paraden, acht Vierer für die Löwen

Der TSV 1860 und der TSV 1860 Landsberg trennen sich 1:1. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.
Ruben Stark |
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Traf für den TSV 1860 zum 1:0: Michael Eberwein.
Traf für den TSV 1860 zum 1:0: Michael Eberwein. © IMAGO

VITUS EICHER - NOTE 2: Erst wenig beschäftigt, aber nach der Pause war der Routinier plötzlich voll gefordert. Starke Leistung insgesamt, verhinderte dreimal mit einer Hand das 1:2 (78., 87., 88.).

Fiedler hätte mutiger agieren können 

LANCE FIEDLER - NOTE 4: Hätte mutiger agieren können, wählte manchmal den Sicherheitspass, wo er hätte ins Eins-gegen-Eins gehen können. Steigerungsfähiger Auftritt.

BENEDIKT HOPPE - NOTE 3: Leitete die Situation vor dem Elfmeter ein mit einem guten vertikalen Pass. Ließ ansonsten hier und da dem Gegner zu viel Luft, hatte aber auch positive Momente.

LASSE FASSMANN  - NOTE 3: Wirkte wie im Pokal gegen Kiel sicher und souverän. Hatte seinen Abwehrladen zumeist im Griff. Traute sich auch anspruchsvolle Pässe zu.

Probierte es gegen den TSV Landsberg in der ersten Halbzeit mit dem Kopf: Benedikt Hoppe.
Probierte es gegen den TSV Landsberg in der ersten Halbzeit mit dem Kopf: Benedikt Hoppe. © IMAGO

Dressel scheute keinen Zweikampf gegen Landsberg

MORITZ SEIFFERT - NOTE 4: Emsig auf seiner linken Seite, aber hin und wieder fehlte die Ruhe mit dem Ball, was in Fehlpässen resultierte. Defensiv auch nicht immer fehlerfrei.

TUNAY DENIZ - NOTE 3: Auge und Technik bewegen sich über Regionalliga-Niveau. Der Rechtsfuß kann das Geschehen mit einem Kontakt verändern, aber er braucht noch Zeit.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Arbeitete fleißig, scheute keinen Zweikampf und versuchte sich auch in der Offensive zu beteiligen. Manchmal zögerte er zu lang.

Mit viel Übersicht: Tunay Deniz.
Mit viel Übersicht: Tunay Deniz. © IMAGO

Eberwein meist mit gutem Timing

RAPHAEL WACH - NOTE 4: Agierte recht glücklos, verlor von Zeit zu Zeit unnötig den Ball. Am Einsatz gab es aber nichts zu bemängeln, wurde aber zu Recht ausgetauscht.

MICHAEL EBERWEIN  - NOTE 3: Meist gutes Timing, wenn er in die Spitze aufrückte. Beim Elfmeter erzielte er bereits sein viertes Saisontor. Schaltete sich auch danach oft in die Offensive ein.

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Suchte oft das Dribbling, verzettelte sich jedoch auch immer mal, wirkte bisweilen ungestüm und zu verspielt. Hatte das 2:1 (65.) auf dem Fuß. Bei ihm geht sicher mehr.

Holte den Strafstoß für den TSV 1860 heraus: Florian Niederlechner.
Holte den Strafstoß für den TSV 1860 heraus: Florian Niederlechner. © IMAGO

Collins agierte eher unauffällig

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Guter Laufweg vor dem Elfmeter und clever, wie er die Situation dann im Duell mit Landsbergs Torhüter nutzte. Sonst hätte es gerne noch mehr Torgefahr sein dürfen.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Mit Feuereifer bei der Sache, nachdem er für Wach (51.) kam und deutlich präsenter als sein Vorgänger. Ein steter Unruheherd, den Sechzig noch besser hätte einsetzen können.

MATHEW COLLINS - NOTE 4: Wurde für Deniz (51.) und sollte Impulse bringen, agierte insgesamt eher unauffällig, aber einsatzstark.

Calderon blieb diesmal blass 

ARIAN CALDERON - NOTE 4: Trainer Kayabunar brachte seinen Joker (71.) für Niederlechner, doch der blieb diesmal blass, ihm fehlte die Bindung zum Spiel.

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der Rückkehrer feierte ab der 71. Minute sein Sechzig-Comeback, aber zeigte noch Anpassungsprobleme.

Julian Bell kam zu spät für eine Bewertung.

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8 Kommentare
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  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    Schwer zu sagen was heute los war. Mich hat das Spiel an die vorige Saison erinnert, wo man gespielt hat und auf den Zufall gewartet hat. Technisch war 60 besser aber man hatte den Eindruck, das wäre eine Pflichttraining kurz vor dem Urlaub, das noch hinter sich gebracht werden muss. Die Leidenschaft hat einfach gefehlt obwohl man technisch überlegen war.
    Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch das Trainerteam auf die Bremse gedrückt hat. Man konnte in den ersten Spielen gut sehen, dass die Kondition nicht für 90 Minuten intensiven Fussball ausreicht und das nächste Spiel steht auch schon an. Vielleicht wurde auch deshalb so gespielt. Aufstieg ist ja sowieso keinen realistisches Ziel. Neben der Kondition ist aber die Abwehr die größte Baustelle. Da aber Geld reinzustecken würde ich auf keinen Fall.

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  • meingottwalter vor einer Stunde / Bewertung:

    Also für die Regionalliga wird es reichen. Ein Platz im vorderen Mittelfeld. Mehr nicht. Das ist den meisten Fans eh recht. Wenn man die Doku gesehen hat.

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  • Der Innsbrucker vor 2 Stunden / Bewertung:

    Das war heute außer nix, gar nix! Man hat ganz klar gesehen, dass die Jungen noch ein bis zwei Jahre Regionalliga benötigen. Ein Wechsel in höhere Ligen würden Sie überfordern. Auch die Rückholaktion Dressel war, wie sich heute wieder gezeigt hat, völlig überflüssig bzw. unnötig.

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