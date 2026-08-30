Noten zu TSV 1860 gegen TSV Landsberg: Eicher mit starken Paraden, acht Vierer für die Löwen
VITUS EICHER - NOTE 2: Erst wenig beschäftigt, aber nach der Pause war der Routinier plötzlich voll gefordert. Starke Leistung insgesamt, verhinderte dreimal mit einer Hand das 1:2 (78., 87., 88.).
Fiedler hätte mutiger agieren können
LANCE FIEDLER - NOTE 4: Hätte mutiger agieren können, wählte manchmal den Sicherheitspass, wo er hätte ins Eins-gegen-Eins gehen können. Steigerungsfähiger Auftritt.
BENEDIKT HOPPE - NOTE 3: Leitete die Situation vor dem Elfmeter ein mit einem guten vertikalen Pass. Ließ ansonsten hier und da dem Gegner zu viel Luft, hatte aber auch positive Momente.
LASSE FASSMANN - NOTE 3: Wirkte wie im Pokal gegen Kiel sicher und souverän. Hatte seinen Abwehrladen zumeist im Griff. Traute sich auch anspruchsvolle Pässe zu.
Dressel scheute keinen Zweikampf gegen Landsberg
MORITZ SEIFFERT - NOTE 4: Emsig auf seiner linken Seite, aber hin und wieder fehlte die Ruhe mit dem Ball, was in Fehlpässen resultierte. Defensiv auch nicht immer fehlerfrei.
TUNAY DENIZ - NOTE 3: Auge und Technik bewegen sich über Regionalliga-Niveau. Der Rechtsfuß kann das Geschehen mit einem Kontakt verändern, aber er braucht noch Zeit.
DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Arbeitete fleißig, scheute keinen Zweikampf und versuchte sich auch in der Offensive zu beteiligen. Manchmal zögerte er zu lang.
Eberwein meist mit gutem Timing
RAPHAEL WACH - NOTE 4: Agierte recht glücklos, verlor von Zeit zu Zeit unnötig den Ball. Am Einsatz gab es aber nichts zu bemängeln, wurde aber zu Recht ausgetauscht.
MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Meist gutes Timing, wenn er in die Spitze aufrückte. Beim Elfmeter erzielte er bereits sein viertes Saisontor. Schaltete sich auch danach oft in die Offensive ein.
EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Suchte oft das Dribbling, verzettelte sich jedoch auch immer mal, wirkte bisweilen ungestüm und zu verspielt. Hatte das 2:1 (65.) auf dem Fuß. Bei ihm geht sicher mehr.
Collins agierte eher unauffällig
FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Guter Laufweg vor dem Elfmeter und clever, wie er die Situation dann im Duell mit Landsbergs Torhüter nutzte. Sonst hätte es gerne noch mehr Torgefahr sein dürfen.
FABIO WAGNER - NOTE 3: Mit Feuereifer bei der Sache, nachdem er für Wach (51.) kam und deutlich präsenter als sein Vorgänger. Ein steter Unruheherd, den Sechzig noch besser hätte einsetzen können.
MATHEW COLLINS - NOTE 4: Wurde für Deniz (51.) und sollte Impulse bringen, agierte insgesamt eher unauffällig, aber einsatzstark.
Calderon blieb diesmal blass
ARIAN CALDERON - NOTE 4: Trainer Kayabunar brachte seinen Joker (71.) für Niederlechner, doch der blieb diesmal blass, ihm fehlte die Bindung zum Spiel.
RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der Rückkehrer feierte ab der 71. Minute sein Sechzig-Comeback, aber zeigte noch Anpassungsprobleme.
Julian Bell kam zu spät für eine Bewertung.
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