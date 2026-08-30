Der TSV 1860 und der TSV 1860 Landsberg trennen sich 1:1. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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VITUS EICHER - NOTE 2: Erst wenig beschäftigt, aber nach der Pause war der Routinier plötzlich voll gefordert. Starke Leistung insgesamt, verhinderte dreimal mit einer Hand das 1:2 (78., 87., 88.).

Fiedler hätte mutiger agieren können

LANCE FIEDLER - NOTE 4: Hätte mutiger agieren können, wählte manchmal den Sicherheitspass, wo er hätte ins Eins-gegen-Eins gehen können. Steigerungsfähiger Auftritt.

BENEDIKT HOPPE - NOTE 3: Leitete die Situation vor dem Elfmeter ein mit einem guten vertikalen Pass. Ließ ansonsten hier und da dem Gegner zu viel Luft, hatte aber auch positive Momente.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Wirkte wie im Pokal gegen Kiel sicher und souverän. Hatte seinen Abwehrladen zumeist im Griff. Traute sich auch anspruchsvolle Pässe zu.

Probierte es gegen den TSV Landsberg in der ersten Halbzeit mit dem Kopf: Benedikt Hoppe. © IMAGO

Dressel scheute keinen Zweikampf gegen Landsberg

MORITZ SEIFFERT - NOTE 4: Emsig auf seiner linken Seite, aber hin und wieder fehlte die Ruhe mit dem Ball, was in Fehlpässen resultierte. Defensiv auch nicht immer fehlerfrei.

TUNAY DENIZ - NOTE 3: Auge und Technik bewegen sich über Regionalliga-Niveau. Der Rechtsfuß kann das Geschehen mit einem Kontakt verändern, aber er braucht noch Zeit.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Arbeitete fleißig, scheute keinen Zweikampf und versuchte sich auch in der Offensive zu beteiligen. Manchmal zögerte er zu lang.

Mit viel Übersicht: Tunay Deniz. © IMAGO

Eberwein meist mit gutem Timing

RAPHAEL WACH - NOTE 4: Agierte recht glücklos, verlor von Zeit zu Zeit unnötig den Ball. Am Einsatz gab es aber nichts zu bemängeln, wurde aber zu Recht ausgetauscht.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Meist gutes Timing, wenn er in die Spitze aufrückte. Beim Elfmeter erzielte er bereits sein viertes Saisontor. Schaltete sich auch danach oft in die Offensive ein.

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Suchte oft das Dribbling, verzettelte sich jedoch auch immer mal, wirkte bisweilen ungestüm und zu verspielt. Hatte das 2:1 (65.) auf dem Fuß. Bei ihm geht sicher mehr.

Holte den Strafstoß für den TSV 1860 heraus: Florian Niederlechner. © IMAGO

Collins agierte eher unauffällig

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Guter Laufweg vor dem Elfmeter und clever, wie er die Situation dann im Duell mit Landsbergs Torhüter nutzte. Sonst hätte es gerne noch mehr Torgefahr sein dürfen.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Mit Feuereifer bei der Sache, nachdem er für Wach (51.) kam und deutlich präsenter als sein Vorgänger. Ein steter Unruheherd, den Sechzig noch besser hätte einsetzen können.

MATHEW COLLINS - NOTE 4: Wurde für Deniz (51.) und sollte Impulse bringen, agierte insgesamt eher unauffällig, aber einsatzstark.

Calderon blieb diesmal blass

ARIAN CALDERON - NOTE 4: Trainer Kayabunar brachte seinen Joker (71.) für Niederlechner, doch der blieb diesmal blass, ihm fehlte die Bindung zum Spiel.

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der Rückkehrer feierte ab der 71. Minute sein Sechzig-Comeback, aber zeigte noch Anpassungsprobleme.

Julian Bell kam zu spät für eine Bewertung.