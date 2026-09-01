Der TSV 1860 verliert daheim im Grünwalder Stadion gegen den TSV Buchbach mit 1:3 und scheidet damit aus dem Toto-Pokal aus. Die Noten für die Löwen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Die Löwen verabschiedeten sich am Dienstagabend nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung aus dem Toto-Pokal.

Paul Bachmann - Note 4: Der Eicher-Vertreter wirkte nicht immer souverän, große Fehler waren ihm aber nicht anzulasten. Bei den Gegentoren hatte er keine Abwehrchance.

Julian Bell - Note 5: Nach vorn zu blass, in der Defensive anfällig. Das war kein überzeugender Auftritt. In der zweiten Halbzeit als Innenverteidiger dann mit einem dicken Bock vorm 1:3 (56.)

Benedikt Hoppe - Note 4: Hatte wenig Licht und viel Schatten, generell litten die Abwehrspieler aber darunter, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen zu groß waren. Zur Pause raus.

Lasse Faßmann - Note 3: Auch er war anders als zuletzt phasenweise fehleranfällig, dennoch zeigte er insgesamt noch eine ordentliche Partie.

Mark Gevorgyan - Note 4: Der Einsatz war ihm nicht abzusprechen, aber auch er leistete sich zu viele Fehler. Im zweiten Abschnitt auf rechts hinten ganz leicht verbessert.

Raphael Wach - Note 4: Läuferisch engagiert, aber seine Versuche, das Spiel anzukurbeln, waren meist glücklos.

Dressel hat Schwierigkeiten, Leone zu ängstlich

Dennis Dressel - Note 4: Sollte das Spiel ordnen und lenken, aber er hatte Schwierigkeiten, die vielen Räume im Mittelfeld zu schließen. Blieb auch ohne Fortune bei seinen Abschlüssen.

Cristian Leone - Note 5: Nutzte seine Startelfchance überhaupt nicht. Agierte zu zögerlich und war für Buchbachs Defensive zu leicht auszurechnen.

Raphael Ott - Note 4: Ihm fehlte es an Geradlinigkeit, auch wenn er hier und da zu Möglichkeiten kam. Das Talent ist sichtbar, aber das allein genügt nicht.

Emre Erdogan - Note 5: Spielte Fußball zum Selbstzweck, zu egoistisch, zu umständlich, nicht zwingend genug. Die Auswechslung war folgerichtig. Er muss schnell dazulernen.

Wagner aktiv, die Joker zünden nicht

Fabio Wagner - Note 3: Wiederum der aktivste Löwe in der Offensive. Emsiger Wirbelwind, holte den Elfmeter heraus. Auch wenn nicht alles gelang, war er ein Lichtblick.

Lance Fiedler - Note 4: Kam zur zweiten Halbzeit, um offensiv mehr Schwung zu erzeugen und die Defensive zu festigen. Beides gelang bestenfalls in Ansätzen.

Brahim Moumou - Note 4: Ersetzte Erdogan und sollte bei seiner Rückkehr nach einer Verletzungspause die Offensive beleben. Viel war davon nicht zu sehen.

Arian Calderon - Note 4: Kayabunar setzte in der Spitze auf Wucht in Abschnitt zwei, aber Buchbach kontrollierte den Joker meist gut. Bis auf das Elfmetertor und einen Kopfball blieb er eher unauffällig.

Michael Eberwein - Note 4: Mit seiner Einwechslung sollte die Wende gelingen, doch zaubern kann auch der erfahrene Profi nicht.

Edon Krasniqi kam für eine Bewertung zu spät.