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Noten zu TSV 1860 gegen SpVgg Bayreuth: Fiedler kassiert Ampelkarte, zwei Einser für die Löwen

Der TSV 1860 gewinnt die Generalprobe vor dem Stadtderby mit 2:1 gegen die SpVgg Bayreuth. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.
Matthias Eicher |
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Traf für den TSV 1860 zum 1:0 gegen die SpVgg Bayreuth: Michael Eberwein.
Traf für den TSV 1860 zum 1:0 gegen die SpVgg Bayreuth: Michael Eberwein. © IMAGO

VITUS EICHER - NOTE 2: Ließ einen frühen Distanzschuss prallen, begrub ihn aber im Nachfassen unter sich. Bärenstarke Parade (43.), ohne Chance beim 1:1. Hielt den Löwen-Sieg mehrfach fest.

Gevorgyan muss zur Pause angeschlagen runter

MARK GEVORGYAN - NOTE 3: Wegen einer Grippe nicht in Illertissen dabei gewesen, nun wieder zurück in der Anfangsformation und bissig wie gewohnt. Öfter weit vorne zu finden. Musste früh runter.

FELIX WEBER - NOTE 2: Langte gegen seinen Ex-Verein öfter herzhaft hin und traf dabei mal den Ball, mal den Gegner. Lange gab es kein Vorbeikommen, bis Scheder einschädelte.

LASSE FASSMANN - NOTE 2: Gewann zuverlässig seine Zweikämpfe und spielte den ein oder anderen brauchbaren langen Ball. Zwei wichtige, gefeierte Klärungsaktionen im zweiten Durchgang.

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Zuletzt ebenfalls erkrankt, nun zurück in der Startelf. Defensiv stabil, beim 1:0 anstelle von Deniz Ecken-Assistgeber. Bitter: Ampelkarte, damit gegen die kleinen Bayern gesperrt.

In der Zentrale gefordert: Kapitän Dennis Dressel.
In der Zentrale gefordert: Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO

Dressel mit kampfstarker Leistung gegen Bayreuth 

DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Kapitän war nach dem jüngsten 1:1 angefressen, diese Wut schien er nun mit auf den Rasen zu werfen. Kampfstark, besser drauf als zuletzt, wieder Anführer.

RAPHAEL WACH - NOTE 3: Einer der besten Illertissen-Löwen, nun auch wieder engagiert und präsent. Musste vorzeitig angeschlagen raus.

CRISTIAN LEONE - NOTE 3: Der schwungvolle, aber glücklose Illertissen-Joker durfte gegen die Wagner-Stadt Wagner ersetzen. Hätte 1860 fast traumhaft in Führung geschlenzt (12.), wuchtiger Schuss (47.).

Wirbelwind in der Offensive: Emre Erdogan.
Wirbelwind in der Offensive: Emre Erdogan. © IMAGO

Eberwein mit Bestnote gegen Bayreuth 

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 1: Ersetzte Deniz positionsgetreu. Kopfball drüber, gefährlicher Querpass auf Leone, Ablage für Erdogan, Führung! Später Kopfball-Macht. Bärenstarkes Startelfcomeback.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: Der Deniz-Spezl ließ seinen öffentlichen Besserungswünschen ein schwungvolles Spiel folgen: dribbelte, lief, wechselte die Seite, konnte viele Akzente setzen, diesmal aber ohne Zählbares. Warf sich in Unterzahl voll rein.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Zuletzt mit zwei Toren in zwei Spielen, deshalb sichtlich selbstbewusst und öfter nahe dran.

Durfte im Sturmzentrum ran: Florian Niederlechner.
Durfte im Sturmzentrum ran: Florian Niederlechner. © IMAGO

Uhlmann lässt Grünwalder Stadion nach Traumtor explodieren 

MORITZ SEIFFERT - NOTE 3: Kam zur Pause für den angeschlagenen Gevorgyan und wechselte nach links. Von dort kam die Flanke vor dem 1:1.

ERIC UHLMANN - NOTE 1: Hätte als Joker fast das Traumtor zum 2:0 geliefert - und lieferte später im Stile von Deniz den Traum-Freistoß zum 2:1. Matchwinner!

JULIAN BELL und ARIAN CALDERON kamen zu spät für eine Bewertung.

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1 Kommentar
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  • Etty Buffmeyer vor 49 Minuten / Bewertung:

    Herr Eicher, wenn man sich Ihre Noten anschaut und die Lobeshymnen durchliest, könnte man meinen die Löwen hätten gerade ihre beste Saisonleistung geliefert und bravourös gespielt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall und Sie haben Ihre Fußballinkompetenz mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bayreuth war hier die klar bessere Mannschaft und gab Kayabunar und seinen Kickern Anschauungsunterricht in Sachen Lauffreudigkeit, Spielkultur und Technik. Sechzig gewann dieses Spiel, weil zwei gute Standards zu Toren führten, die SpVgg im Abschluss zu inkonsequent war und der Schiedsrichter ein reguläres Tor aberkannte. Zu loben ist allein der Kampf nach dem Platzverweis, mehr aber nicht.

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