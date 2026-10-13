Noten zu TSV 1860 gegen SpVgg Bayreuth: Fiedler kassiert Ampelkarte, zwei Einser für die Löwen
VITUS EICHER - NOTE 2: Ließ einen frühen Distanzschuss prallen, begrub ihn aber im Nachfassen unter sich. Bärenstarke Parade (43.), ohne Chance beim 1:1. Hielt den Löwen-Sieg mehrfach fest.
Gevorgyan muss zur Pause angeschlagen runter
MARK GEVORGYAN - NOTE 3: Wegen einer Grippe nicht in Illertissen dabei gewesen, nun wieder zurück in der Anfangsformation und bissig wie gewohnt. Öfter weit vorne zu finden. Musste früh runter.
FELIX WEBER - NOTE 2: Langte gegen seinen Ex-Verein öfter herzhaft hin und traf dabei mal den Ball, mal den Gegner. Lange gab es kein Vorbeikommen, bis Scheder einschädelte.
LASSE FASSMANN - NOTE 2: Gewann zuverlässig seine Zweikämpfe und spielte den ein oder anderen brauchbaren langen Ball. Zwei wichtige, gefeierte Klärungsaktionen im zweiten Durchgang.
LANCE FIEDLER - NOTE 3: Zuletzt ebenfalls erkrankt, nun zurück in der Startelf. Defensiv stabil, beim 1:0 anstelle von Deniz Ecken-Assistgeber. Bitter: Ampelkarte, damit gegen die kleinen Bayern gesperrt.
Dressel mit kampfstarker Leistung gegen Bayreuth
DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Kapitän war nach dem jüngsten 1:1 angefressen, diese Wut schien er nun mit auf den Rasen zu werfen. Kampfstark, besser drauf als zuletzt, wieder Anführer.
RAPHAEL WACH - NOTE 3: Einer der besten Illertissen-Löwen, nun auch wieder engagiert und präsent. Musste vorzeitig angeschlagen raus.
CRISTIAN LEONE - NOTE 3: Der schwungvolle, aber glücklose Illertissen-Joker durfte gegen die Wagner-Stadt Wagner ersetzen. Hätte 1860 fast traumhaft in Führung geschlenzt (12.), wuchtiger Schuss (47.).
Eberwein mit Bestnote gegen Bayreuth
MICHAEL EBERWEIN - NOTE 1: Ersetzte Deniz positionsgetreu. Kopfball drüber, gefährlicher Querpass auf Leone, Ablage für Erdogan, Führung! Später Kopfball-Macht. Bärenstarkes Startelfcomeback.
EMRE ERDOGAN - NOTE 2: Der Deniz-Spezl ließ seinen öffentlichen Besserungswünschen ein schwungvolles Spiel folgen: dribbelte, lief, wechselte die Seite, konnte viele Akzente setzen, diesmal aber ohne Zählbares. Warf sich in Unterzahl voll rein.
FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Zuletzt mit zwei Toren in zwei Spielen, deshalb sichtlich selbstbewusst und öfter nahe dran.
Uhlmann lässt Grünwalder Stadion nach Traumtor explodieren
MORITZ SEIFFERT - NOTE 3: Kam zur Pause für den angeschlagenen Gevorgyan und wechselte nach links. Von dort kam die Flanke vor dem 1:1.
ERIC UHLMANN - NOTE 1: Hätte als Joker fast das Traumtor zum 2:0 geliefert - und lieferte später im Stile von Deniz den Traum-Freistoß zum 2:1. Matchwinner!
JULIAN BELL und ARIAN CALDERON kamen zu spät für eine Bewertung.
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