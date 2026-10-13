Der TSV 1860 gewinnt die Generalprobe vor dem Stadtderby mit 2:1 gegen die SpVgg Bayreuth. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Traf für den TSV 1860 zum 1:0 gegen die SpVgg Bayreuth: Michael Eberwein.

VITUS EICHER - NOTE 2: Ließ einen frühen Distanzschuss prallen, begrub ihn aber im Nachfassen unter sich. Bärenstarke Parade (43.), ohne Chance beim 1:1. Hielt den Löwen-Sieg mehrfach fest.

Gevorgyan muss zur Pause angeschlagen runter

MARK GEVORGYAN - NOTE 3: Wegen einer Grippe nicht in Illertissen dabei gewesen, nun wieder zurück in der Anfangsformation und bissig wie gewohnt. Öfter weit vorne zu finden. Musste früh runter.

FELIX WEBER - NOTE 2: Langte gegen seinen Ex-Verein öfter herzhaft hin und traf dabei mal den Ball, mal den Gegner. Lange gab es kein Vorbeikommen, bis Scheder einschädelte.

LASSE FASSMANN - NOTE 2: Gewann zuverlässig seine Zweikämpfe und spielte den ein oder anderen brauchbaren langen Ball. Zwei wichtige, gefeierte Klärungsaktionen im zweiten Durchgang.

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Zuletzt ebenfalls erkrankt, nun zurück in der Startelf. Defensiv stabil, beim 1:0 anstelle von Deniz Ecken-Assistgeber. Bitter: Ampelkarte, damit gegen die kleinen Bayern gesperrt.

In der Zentrale gefordert: Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO

Dressel mit kampfstarker Leistung gegen Bayreuth

DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Kapitän war nach dem jüngsten 1:1 angefressen, diese Wut schien er nun mit auf den Rasen zu werfen. Kampfstark, besser drauf als zuletzt, wieder Anführer.

RAPHAEL WACH - NOTE 3: Einer der besten Illertissen-Löwen, nun auch wieder engagiert und präsent. Musste vorzeitig angeschlagen raus.

CRISTIAN LEONE - NOTE 3: Der schwungvolle, aber glücklose Illertissen-Joker durfte gegen die Wagner-Stadt Wagner ersetzen. Hätte 1860 fast traumhaft in Führung geschlenzt (12.), wuchtiger Schuss (47.).

Wirbelwind in der Offensive: Emre Erdogan. © IMAGO

Eberwein mit Bestnote gegen Bayreuth

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 1: Ersetzte Deniz positionsgetreu. Kopfball drüber, gefährlicher Querpass auf Leone, Ablage für Erdogan, Führung! Später Kopfball-Macht. Bärenstarkes Startelfcomeback.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: Der Deniz-Spezl ließ seinen öffentlichen Besserungswünschen ein schwungvolles Spiel folgen: dribbelte, lief, wechselte die Seite, konnte viele Akzente setzen, diesmal aber ohne Zählbares. Warf sich in Unterzahl voll rein.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Zuletzt mit zwei Toren in zwei Spielen, deshalb sichtlich selbstbewusst und öfter nahe dran.

Durfte im Sturmzentrum ran: Florian Niederlechner. © IMAGO

Uhlmann lässt Grünwalder Stadion nach Traumtor explodieren

MORITZ SEIFFERT - NOTE 3: Kam zur Pause für den angeschlagenen Gevorgyan und wechselte nach links. Von dort kam die Flanke vor dem 1:1.

ERIC UHLMANN - NOTE 1: Hätte als Joker fast das Traumtor zum 2:0 geliefert - und lieferte später im Stile von Deniz den Traum-Freistoß zum 2:1. Matchwinner!

JULIAN BELL und ARIAN CALDERON kamen zu spät für eine Bewertung.