Noten zu TSV 1860 gegen Jahn Regensburg: Haugen wieder gefährlichster Löwe

Der TSV 1860 zeigt eine gute Reaktion auf das 0:3-Debakel am Dienstag in Cottbus, kommt daheim gegen Jahn Regensburg aber nicht über ein 2:2 hinaus. Die Noten für die Löwen.

Erst per Fuß, dann per Kopf: Sigurd Haugen schnürte für die Löwen gegen Regensburg mal wieder einen Doppelpack.

THOMAS DÄHNE - NOTE 3: Reaktionsschnell lenkte er einen Schuss an den Pfosten (22.) und war kurz nach seiner Vertragsverlängerung auch sonst ein verlässlicher Part. Bei den Gegentoren war er ohne Abwehrchance.

LASSE FAßMANN - NOTE 4: Fiel mit dem ein oder anderen Wackler auf, hatte Distanzprobleme im Zweikampf. Einsatz und Wille waren ihm aber anzusehen.

MAX REINTHALER - NOTE 4: Vor ihm taten sich immer wieder Lücken auf, wie etwa vor dem 1:2, die er nicht zu schließen vermochte. Pech beim Lattenkopfball, zur Pause ausgewechselt.

SIEMEN VOET - NOTE 4: Unauffälliger Auftritt, aber auch er hatte seinen Anteil daran, dass Sechzigs Defensive nicht sattelfest wirkte. Stabilisierte sich in der zweiten Halbzeit, strahlte mehr Energie aus und entwickelte auch Offensivdrang.

MARVIN RITTMÜLLER - NOTE 4: Erhielt anstelle von Tim Danhof eine Startelfchance, Viel in Bewegung auf der rechten Schiene, aber ohne große Wirkung. Seine Auswechslung war nachvollziehbar.

MANUEL PFEIFER - NOTE 3: Nach langer Verletzung erstmals seit November wieder dabei, erstmals seit Anfang Oktober in der Startelf. Engagierter Auftritt, war ein Aktivposten und auch am 2:2 beteiligt.

SAMUEL ALTHAUS - NOTE 3: Vor der Pause setzte der Youngster eine Reihe positiver Akzente, etwa bei einem Schuss (3.), der knapp über das SSV-Tor strich. Gehörte zu den Lichtblicken des Abends, dafür war die Flanke auf Haugen (80.) die Bestätigung.

Jacobsen verschießt ersten Elfmeter im Löwen-Trikot

THORE JACOBSEN - NOTE 4: Eine bestenfalls durchschnittliche Leistung des Kapitäns, denn im Mittelfeld hatte Sechzig zu oft das Nachsehen. Zudem verschoss er einen Foulelfmeter, seinen ersten überhaupt bei 1860. Steigerung in der Schlussphase.

KEVIN VOLLAND - NOTE 4: Ein guter Schuss aufs Tor (14.), ein gekonnter Lupferversuch (62.), sonst wenig Produktives. Verursachte den Freistoß vor dem 1:1. Nach seiner Auswechslung hatte das Löwen-Spiel mehr Wucht – womöglich aber nur Zufall.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Bemüht, aber zunächst wohl auch wegen fehlender Spielpraxis glücklos. Holte dann nach gutem Laufweg einen Elfmeter heraus. Fand sich mit zunehmender Spielzeit besser zurecht.

SIGURD HAUGEN - NOTE 2: Brauchte diesmal wenig Anlauf und traf gleich bei seiner ersten Großchance zum 1:0 (28.). Setzte Niederlechner vor dem Elfmeter in Szene. Wieder gefährlichster Löwe, was er mit seinem Tor zum 2:2 (80.) unterstrich.

Schifferl verpasst den Siegtreffer

RAPHAEL SCHIFFERL - NOTE 3: In Cottbus musste er zur Pause raus, diesmal kam er nach der Pause rein. Blockte zwei Schussversuche stellungssicher, gewann einen wichtigen Zweikampf im eigenen Strafraum. Verpasste das 3:2 per Kopf hauchdünn.

MORRIS SCHRÖTER - NOTE 4: Kam in der 72. Minute auf dem rechten Flügel, um das Offensivspiel in der Schlussphase zu beleben. Das gelang nur in wenigen Momenten.

JUSTIN STEINKÖTTER - NOTE 4: Sollte anstelle von Niederlechner die Durchschlagskraft erhöhen, das erledigten vorwiegend seine Nebenleute.

PATRICK HOBSCH und DAMJAN DORDAN kam zu spät für eine Bewertung.