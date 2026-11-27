Der TSV 1860 feiert zum Jahresabschluss gegen den FC Schweinfurt 05 einen überzeugenden 4:2-Sieg. Die Noten für die Löwen.

VITUS EICHER - NOTE 3: Beim 0:0 gegen Haching verkniff er sich schmunzelnd Kritik an seinen einfallslosen Vorderleuten, diesmal hatte er ähnlich wenig zu tun und kam vielleicht aus dem Staunen nicht mehr heraus. Chancenlos beim 4:1 und 4:2.

LANCE FIEDLER - NOTE 2: Der von links hinten auf die rechte Seite gezogene Verteidiger arbeitete solide und entfachte auch nach vorne etwas Wirbel. Freche Ecke direkt aufs Tor gezogen (44.), zweiten Strafstoß herausgeholt.

FELIX WEBER - NOTE 2: Saukalt da hinten, wird sich der Innenverteidiger gedacht haben, als er kurz nach der frühen Führung im gegnerischen Strafraum auftauchte und das 2:0 erzielte. Hinten souverän.

LASSE FASSMANN - NOTE 2: Wollte wenig später auch den Weber machen und das 3:0 nachlegen, scheiterte aber an Keeper Mottl. Defensiv ebenfalls ohne Fehl und Tadel, wobei es ihm die "Schnüdel" einfach machten. Gefeiert für eine eingesprungene Grätsche.

MORITZ SEIFFERT - NOTE 2: Sechzigs neuer Stamm-Linksverteidiger gefällt mit Kampfgeist und Routine, beides warf er auch diesmal wieder auf den Rasen.

DENNIS DRESSEL - NOTE 2: Der Kapitän forderte im AZ-Interview vor dem Spiel einen Heimsieg und er bekam einen Heimsieg. Er kündigte zudem sein (überfälliges) erstes Saisontor an – und durfte den zweiten Elfer des Spiels reinhauen. Hoch mit der Siegerfaust!

RAPHAEL WACH - NOTE 2: Bekleidete mit Dressel die Doppelsechs und legte, wie es auf dieser Position sein soll, eine lauf- wie kampfstarke Leistung hin.

Leone ragt heraus, auch Eberwein erneut stark

CRISTIAN LEONE - NOTE 1: Weiß-blauer Vor-Advents-Türchenöffner und Wirbelwind! Eröffnete das Giesinger Scheibenschießen mit Solo und 1:0 aus spitzem Winkel. Schlug die Flanke zum 2:0. Hätte fast selbst das 3:0 nachgelegt und scheiterte im zweiten Durchgang mit einem Lupfer nur haarscharf. Eins minus.

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 2: In Minute eins scheiterte er noch, vom Elfmeterpunkt blieb er schließlich cool. Mit acht Saisontreffern in 15 Spielen geht er als bester Torjäger mit starker Quote in die Winterpause.

EMRE ERDOGAN - NOTE 3: Der Unterschieds-Löwe auf Teilzeit kam zuletzt von der Bank, diesmal wieder von Beginn an. Holte den Strafstoß vor dem 3:0 heraus und rannte viel, dribbelte sich aber auch öfter fest.

Niederlechner ackert, trifft aber nicht

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Lief und grätschte teils wie ein junger Hüpfer. Ob es am bestandenen B-Trainerschein, an der frenetischen Stimmung oder am Jahresfinale lag? Schnappte sich den Assist vor dem 1:0, drosch zwei Minuten später eine 98-Prozentige am Tor vorbei.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Durfte ab Minute 69 ran, zeigte sich engagiert und hatte einige Szenen, konnte sich aber nicht in die Torschützenliste eintragen.

ARIAN CALDERON - NOTE 3: Der Sturm-Brecher kam und hätte fast geknipst, zielte mit seinem wuchtigen Schuss aber etwas drüber.

JULIAN BELL, MATHEW COLLINS und EDON KRASNIQI kamen zu spät für eine Bewertung.