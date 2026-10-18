Noten zu TSV 1860 gegen FC Bayern II: Fünf Fünfer für Sechzigs Derby-Verlierer

Der TSV 1860 verliert ein mitreißendes München-Derby gegen den FC Bayern II mit 2:4. Die Noten für die Löwen.

Bei den Löwen gab es nach der Derby-Enttäuschung Redebedarf.

VITUS EICHER - NOTE 4: Der reaktivierte Urlöwe schwärmte im Vorfeld auf AZ-Nachfrage von seinen "Ama-Derbys". Diesmal flogen ihm die Bälle gleich viermal nur so um die Ohren, dass er kaum eine Abwehrchance hatte.

MARK GEVORGYAN - NOTE 4: Der quirlige Rechtsverteidiger ist rechtzeitig fit geworden. Vermasselte Sechzigs frühen Überzahl-Konter mit einem Fehlpass, schoss fast das 1:1 und machte viel Betrieb. Vorne aktiv, dafür hinten schwach.

FELIX WEBER - NOTE 5: Hatte mit den pfeilschnellen Angreifern der Roten seine liebe Müh und Not. Stand beim 1:3 zu weit weg. Hatte schon bessere Auftritte mit dem Löwen auf der Brust.

LASSE FASSMANN - NOTE 5: Im Vergleich zu seinen sonstigen Auftritten ebenfalls alles andere als sattelfest. Konnte immerhin den ein oder anderen wichtigen gewonnenen Zweikampf für sich verbuchen.

MORITZ SEIFFERT - NOTE 5: Der Ersatz für den gesperrten Fiedler. Beim 0:2 Teil der Fehlerkette, insgesamt mit einer unglücklichen Vorstellung und zur Pause raus.

Uhlmann zahlt Lehrgeld, Dressel hat zu wenig entgegenzusetzen

DENNIS DRESSEL - NOTE 4: Der Kapitän konnte tun, was er wollte - er hatte den gefährlichen Tempogegenstößen der Roten nicht viel entgegenzusetzen. Nach der Pause im Zuge der Giesinger Morgenluft, die 1860 nach dem 2:3 witterte, auch verbessert und mit einem wuchtigen, aber zu zentralen Schuss.

Kapitän Dennis Dressel verletzte sich in der ersten Halbzeit an der Schulter, biss aber auf die Zähne. © IMAGO/kolbert-press

ERIC UHLMANN - NOTE 5: Gegen Bayreuth durch sein Traumtor der Matchwinner. Beim 1:3 nächster Gegenspieler von Torschütze Heinz, doch er konnte diesen nicht am Schuss hindern. Musste auch Lehrgeld zahlen.

CRISTIAN LEONE - NOTE 4: Profitierte davon, dass Wirbelwind Wagner noch angeschlagen ist. Aktivposten in der Anfangsphase, belohnt mit dem Tor zum 1:2. Es hätte mehr davon gebraucht.

Eberwein enttäuscht, Niederlechner als Chancentod

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 5: Enttäuschender Auftritt vom Routinier. Hatte anfangs die ein oder andere gute Idee, bei seinem Kopfball zu wenig Druck auf den Ball. Zu wenig, um die Bayern-Bubis in Verlegenheit zu bringen.

EMRE ERDOĞAN - NOTE 4: Sein Tempo, seine Dribblings und seine Ideen hätte es gebraucht, doch während die Bayern-Talente aufdrehten, blieb er lange völlig wirkungslos. Dazu kam eine Teilschuld am 0:3. Nach der Pause kam es zum erdoğan’schen Erwachen, was sich etwa beim 2:3 zeigte.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 4: Wandelte auf einem schmalen Giesinger Grat. Als es Führung und Qualität gebraucht hätte, avancierte er zum Leidwesen der Löwen zum Chancentod: vergab gleich zwei dicke Möglichkeiten. Traf später zum 2:3, weil er Erdogans Versuch noch abfälschte.

JULIAN BELL - NOTE 4: Kam zur Pause für Seiffert. Warf sich engagiert rein ins Derby, konnte aber auch keinen Umschwung mehr erwirken.

DAMJAN DORDAN, RRON GOSALCI und FABIO WAGNER kamen zu spät für eine Bewertung.