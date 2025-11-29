Noten zu SSV Ulm gegen den TSV 1860: Volland weiter im Aufwind, Haugen mit Blitz-Treffer
THOMAS DÄHNE - NOTE 2: Aufmerksame erste Hälfte, die er mit der Parade eines Pepic-Hammers krönte. Fing und pflückte auch später vieles weg, Pluspunkte vor allem in der Strafraumbeherrschung.
TSV 1860: Voet räumt einiges weg
SEAN DULIC - NOTE 3: Bei einem Konter ließ er sich vernaschen, ansonsten war der Junglöwe trotz zahlreicher Ulmer Angriffe auf der Höhe.
MAX REINTHALER - NOTE 2: Gab den Turm des Donaustadions, der Stand hielt und enorm viele Bälle wegköpfte. Leitete das 1:0 ein. Nach einem Freistoß vergab er im gegnerischen Strafraum die Chance zum 2:0.
SIEMEN VOET - NOTE 4: Der Belgier musste mit Sechzig erstmal klarkommen. Räumte vieles weg, wackelte aber das ein oder andere Mal, gerade bei schnellen Angriffen über die Ulmer Außenbahn.
Jacobsen stemmt sich gegen Ulm, Maier kampfstark
MARVIN RITTMÜLLER - NOTE 3: Seine Seite wurde von den Spatzen immer wieder angeflogen, hielt sich durch seine Zweikampfstärke und einige Befreiungsschläge schadlos.
THORE JACOBSEN - NOTE 3: Der Kapitän stemmte sich gegen den zunehmenden Ulmer Druck. Mit Biss, mit den besseren Zweikampfwerten für sich und seine Kollegen, aber teils zu passiv.
PHILIPP MAIER - NOTE 3: Der Kampf-Löwe war wie erwartet und von Kauczinski verraten wieder drin. Kampfstark, gegen quirlige Gegner manchmal zweiter Sieger. Traumpass auf Haugen kurz nach der Pause.
Volland weiter im Aufwind
CLEMENS LIPPMANN - NOTE 3: Der Youngster machte auf dem linken Flügel einmal mehr eine solide Figur. Kann auch weite Einwürfe. Vergab das 2:0 freistehend, weil er eine schwierige, da halbhohe Hereingabe nicht kontrollieren konnte.
KEVIN VOLLAND - NOTE 2: Weiter im Aufwind. Hatte nach knapp 20 Sekunden einen ersten Geistesblitz, Saison-Assist Nummer vier. Fast haargenau dieselbe Aktion später nochmal, diesmal geblockt. Ein drittes Mal bediente er Haugen mustergültig, der das 2:0 verpasste.
SIGURD HAUGEN - NOTE 3: Schob den Ball nach 22 Sekunden in den Kasten, Saisontreffer Nummer sechs. Scheiterte noch am Außennetz und per Kopf knapp. Spielte auch teils schlampig, etwa seinen letzten Pass auf Lippmann. Matchwinner, hätte 1860 aber Sorgenfalten ersparen können.
Hobsch erlebt undankbares Spiel gegen Ulm
PATRICK HOBSCH - NOTE 4: Ein undankbares Spiel für den Stoßstürmer an vorderster Front: viel Laufarbeit, kaum Akzente. Leitete immerhin ein, zwei Konterchancen ein.
DAVID PHILIPP, FLORIAN NIEDERLECHNER UND TIM DANHOF kamen zu spät für eine Bewertung.
