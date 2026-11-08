Noten zu SC Eltersdorf gegen TSV 1860: Eberwein köpft sich zum Matchwinner – ein Junglöwe fällt ab

Der TSV 1860 gewinnt mit 1:0 beim SC Eltersdorf und feiert damit den dritten Sieg in Serie. Die Noten für die Löwen.

Fabio Wagner hatte mit seiner Flanke auf Eberwein entscheidenden Anteil am Siegtreffer.

Vitus Eicher - Note 3: Er wurde selten gefordert, musste aber stets konzentriert bleiben, denn von Zeit zu Zeit flogen durchaus gefährliche Bälle in seinen Strafraum. Parieren muss er kaum einmal.

Lance Fiedler - Note 3: Wie gewohnt war der Außenverteidiger auffällig bei Standards. Sonst zeigte er eine solide Leistung ohne große Ausschläge, aber vor allem defensiv sehr engagiert.

Lasse Faßmann - Note 3: Erledigte seinen Job erwartungsgemäß, gleichwohl musste er achtsam sein, wenn der nicht zu unterschätzende SCE-Stürmer Yannik Jassmann sich versuchte, in Position zu bringen. Steigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Felix Weber - Note 3: Der Routinier verteidigt souverän und ohne Wackler, bis er schon vor der Halbzeitpause angeschlagen weichen musste. War bis dahin ein Lichtblick.

Moritz Seiffert - Note 3: Er setzte sich mit einigen aggressiven Tempoläufen in Szene, in der Defensive blieb er ohne größere Schnitzer und zeigte insgesamt einen sehr ordentlichen Auftritt.

Leone gelingt wenig, Eberwein mit dem goldenen Tor

Raphael Wach - Note 4: Er rieb sich im Mittelfeld in Zweikämpfen auf – zu Lasten seines offensiven Beitrages. Die Zweikämpfe aber, die nahm er mit viel Intensität an.

Dennis Dressel - Note 4: Ihm erging es ähnlich wie Wach, gelegentlich fand der Kapitän mal den Raum für einen Fernschuss. In der Offensive hätte er daher wirkungsvoller sein können.

Cristian Leone - Note 5: Ihm gelang offensiv wenig, seine Pässe waren meist zu ungenau und in Zweikämpfen zog er zu häufig den Kürzeren. Erstaunlich, dass er erst in der 66. Minute raus musste.

Michael Eberwein - Note 3: Seine Kopfballstärke entschied das Spiel und war auch sonst ein Element, dessen sich Sechzig bei langen Bällen gerne bediente.

Wagner wirbelt, Niederlechner glücklos

Fabio Wagner - Note 3: Er fing schwach an und steigerte sich. Anfangs gelangen ihm kaum Zuspiele, traf er häufig falsche Entscheidungen. Dann aber servierte er Eberwein den Ball maßgerecht zum 1:0 (33.).

Florian Niederlechner - Note 4: Alleinunterhalter in der Sturmspitze, der viel unterwegs war, um Räume defensiv zu schließen und offensiv zu finden. Seine Schussversuche blieben aber zu ungenau.

Benedikt Hoppe - Note 3: Er ersetzte Weber in der 39. Minute an der Seite von Faßmann und machte seine Sache ordentlich.

Arian Calderon - Note 4: Er hatte in der Nachspielzeit die Chance zum 2:0 (90.+1), ansonsten fiel der 1860-Joker kaum positiv auf, war eher ungeschickt und ungelenk in den Zweikämpfen.

Brahim Moumou - Note 3: Er kam für Leone und zeigte einen deutlich besseren Auftritt als sein Vorgänger. Vor allem fußballerisch durchaus mit Akzenten.

Julian Bell und Noah Klose kamen zu spät für eine Bewertung.