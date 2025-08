Die Löwen trennen sich 1:1 von Rot-Weiss Essen. So hat der AZ-Reporter die Sechzig-Akteure gesehen. Die Noten für den TSV 1860.

Essen – Punkteteilung beim Leckerbissen zum Saisonauftakt! Der TSV 1860 trennt sich vom Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen 1:1-Unentschieden. José-Enrique Ríos Alonso traf schon in der 6. Minute für die Gastgeber. Florian Niederlechner erzielte bei seiner Rückkehr mit einem feinen Lupfer nach Dulic-Steckpass (68.) den verdienten Ausgleich.

Der TSV 1860 in der Einzelkritik

THOMAS DÄHNE - NOTE 2: Sechzigs neue Nummer eins bekam in der ersten Hälfte so viel zu tun wie in der ganzen Vorbereitung nicht, konnte beim 0:1 nur zuschauen. Hielt sein Team mit starken Reflexen immer wieder im Spiel.

TIM DANHOF - NOTE 4: Defensiv kaum von den Hausherren gefordert, schaltete sich trotzdem selten ins Offensivspiel der Löwen ein. Schwacher Auftritt des Schienenspielers.

JESPER VERLAAT - NOTE 3: Der Kapitän ging nach dem Rückstand voran. Klärte mit seinem Wuschelkopf im eigenen Strafraum zahlreiche Flanken der Essener.

SEAN DULIC - NOTE 3: Für Sechzigs neuen Mucki-Verteidiger ging es immer wieder zu schnell. Dann aber beim Ausgleich mit einem genialen Steckpass auf Niederlechner.

SIEMEN VOET - NOTE 4: Der Königstransfer in der Abwehr war für den Spielaufbau zuständig. Wählte teils anspruchsvolle Bälle hinter die letzte Kette, fand aber keine Abnehmer. Defensiv immer wieder Abstimmungsprobleme.

1860 Noten gegen RWE: Deniz mit starker Vorstellung

MANUEL PFEIFER - NOTE 3: Beim 0:1 durch Rios Alonso (6.) im Kopf etwas zu langsam. Ansonsten aber ein engagierter Auftritt des Österreichers, beackerte seine Seite von vorne bis hinten.

THORE JACOBSEN - NOTE 4: Schwamm zwischen der Offensive und Defensive, fand seinen Platz nie so wirklich. Auch in den Zweikämpfen glücklos.

TUNAY DENIZ - NOTE 2: Bekam von den Essenern ordentlich was ab. Das spornte ihn aber wohl an, hatte in der ersten Hälfte die besten Chancen für die Giesinger. Schlussmann Wienand parierte unter anderem einen strammen Schuss aus elf Metern (26.).

1860 gegen Rot-Weiss Essen: Volland noch nicht mit Gala-Vorstellung

KEVIN VOLLAND - NOTE 4: Bei der Generalprobe in Regensburg noch mit Traumtoren geglänzt, blieb Volland gegen RWE über weite Strecken blass. Dafür aber mit der Fairplay-Szene des Spiels, als er trotz Fouls von Kraulich weiterspielte – das bewahrte den Essener vor einem Platzverweis.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 2: Kaum Wow-Momente in der ersten Hälfte, bewahrte die Löwen mit seiner individuellen Klasse und einem schönen Heber (68.) vor der ersten Saisonpleite.

SIGURD HAUGEN - NOTE 3: Sechzigs neuer Turbo-Stürmer zeigte sich zwar umtriebig, wurde von seinen Gegenspielern aber oft ausgebremst.

DAVID PHILIPP - NOTE 3: Kam für Haugen, sollte nochmal Schwung in die Partie bringen. Bekam allerdings kaum Aktionen, um sich zu zeigen.

PATRICK HOBSCH, KILIAN JAKOB und MAXIMILIAN WOLFRAM kamen zu spät für eine Bewertung.