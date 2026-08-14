Der TSV 1860 gewinnt beim FC Memmingen mit 3:0. So hat der AZ-Reporter die Giesinger gesehen. Die AZ-Einzelkritik.

VITUS EICHER - NOTE 3: Die Nummer eins des TSV 1860 bekam vor allem in der ersten Hälfte wenige gefährliche Schüsse aufs Tor, wenn aber weitgehend sicher. Allerdings: Seine Abschläge fanden kaum den Abnehmer.

Weber weiterhin mit Problemen

JULIAN BELL - NOTE 3: Absolvierte am Donnerstag zusammen mit Collins eine Extraeinheit an der Grünwalder Straße. Der Rechtsverteidiger zeigte sich gegen Memmingen bemüht, hatte aber durchaus seine Probleme in den Umschaltbewegungen der Memminger. Musste die Bälle immer wieder etwas unbeholfen rauskloppen.

FELIX WEBER - NOTE 4: Der Abwehrboss war die Schwachstelle in der Löwen-Defensive. Hatte vor allem unter Druck ordentlich Probleme, brachte seine Mitspieler damit regelmäßig in brenzlige Situationen. Im Spiel mit dem Ball unsauber.

LASSE FASSMANN - NOTE 4: Bildete die Wackelabwehr mit Weber. Wie sein Innenverteidigerkollege nicht immer sicher, vor allem, wenn die Memminger aufs Gaspedal drückten.

Dressel mit einigen Ungenauigkeiten im Spiel mit dem Ball

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Gegen die "Macht im Allgäu", wie sich die Hausherren nennen, gingen seine Ideen im Offensivspiel nicht immer auf, erzielte aber in der zweiten Hälfte das wichtige 2:0 für die Giesinger. Das gab dem Youngster sichtlich Aufwind.

DENNIS DRESSEL - NOTE 3: Der Kapitän gab seinen Mitspielern Anweisungen, hatte aber Geschwindigkeitsdefizite gegen die Memminger. Das offenbarte sich vor allem Mitte der ersten Hälfte, als er seinen Gegenspieler nur mit einem Zupfer stoppen konnte. Dafür kassierte der gebürtige Dachauer von Schiedsrichter Markus Huber die Gelbe Karte. Versuchte es immer wieder mit Bällen in die Tiefe, legte so das 2:0 auf.

RAPHAEL WACH - NOTE 2: Das Geburtstagskind, nun 23 Jahre alt, wurde im Laufe der Partie wacher. Zeigte gegen die Allgäuer einen engagierten Auftritt, leidenschaftlich im Dribbling. Im Abschluss ohne Glück.

Erdogan mit starkem Assist gegen Memmingen

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 3: Der Neuzugang von Borussia Dortmund II erzielt im dritten Spiel sein drittes Tor. Insgesamt aber nicht so auffällig wie zuletzt, agierte als Wandspieler.

EMRE ERDOGAN - NOTE 2: Sechzig Wirbelwind mit der nächsten Traumvorlage. Eroberte vor der Führung den Ball und spielte dann sein Tempo aus. Ließ allerdings im Laufe der Partie etwas nach.

LORIS HUSIC - NOTE 2: Aktivposten beim TSV 1860. Vor allem in der ersten Halbzeit überall zu finden, suchte den Abschluss. Ein Tor blieb ihm an diesem Abend aber verwehrt.

Niederlechner erst blass, dann aber Abstauber

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 3: Über weite Strecken blass. Hatte Probleme, den Ball zu behaupten. In der 12. Minute stand er aber goldrichtig. Schob lässig zum 1:0 ein.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Sollte in der zweiten Halbzeit nochmal frischen Wind bringen. Mit einem soliden Auftritt gegen Memmingen.

TUNAY DENIZ - NOTE 3: Gab in der zweiten Hälfte sein Regionalligadebüt für den TSV 1860. Bemüht, aber der Routinier wird noch Zeit brauchen, bis er wieder bei der alten Form ist.

Calderon mit guter Chance zum nächsten Treffer

ARIAN CALDERON - NOTE 3: Der Youngster sollte seine Joker-Qualitäten einmal mehr unter Beweis stellen, hatte auch die Chance dazu. Verfehlte aus kurzer Distanz knapp.

MORITZ SEIFFERT und BENEDIKT HOPPE kamen zu spät für eine Bewertung.