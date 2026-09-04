Noten zu DJK Vilzing gegen TSV 1860: Dressel mit Abspielfehlern, Deniz mit Traumtor

Der TSV 1860 kommt trotz langer Führung nicht über ein 2:2 bei der DJK Vilzing hinaus. Die Noten für die Löwen.

Tunay Deniz traf in Vilzing traumhaft für die Löwen, reichen sollte das aber nicht.

VITUS EICHER - NOTE 3: Im Pokal überließ er Youngster Paul Bachmann das Tor, nun durfte der Routinier wieder ran. Hatte anfangs kaum Arbeit, packte bei einem Kopfball von Groß sicher zu (22.). In der Fünfundfünzigsten warf er sich vergebens. . .

JULIAN BELL - NOTE 4: Schlug die Kugel bei einem der ersten Angriffe der Hausherren gleich mal aus dem Stadion in den angrenzenden Wald. Zahlreiche weitere Klärungsaktionen waren vorhanden, ließ allerdings die folgenschwere Flanke zum Ausgleich zu.

FELIX WEBER - NOTE 4: Sechzigs Aufstiegskapitän zurück beim Ex-Verein. Abgeklärt, robust, nicht ganz sattelfest. Wichtige Rettungstat kurz nach dem 1:1, unterlief die Flanke zum 2:2.

LASSE FASSMANN - NOTE 3: Stand insgesamt relativ sicher. Klärte den ersten brenzligen Angriff zur Ecke (3.). Beim 1:1 stand er allerdings etwas zu weit weg vom Geschehen.

LANCE FIEDLER - NOTE 3: Hielt seine linke Seite durch Schnelligkeit und Kampfgeist dicht – einige Ausnahme bestätigten diese Regel.

Dressel mit Abspielfehlern, Deniz mit Traumtor

DENNIS DRESSEL - NOTE 4: Die ersten ein, zwei Situationen konnte er nicht wie gewollt auflösen, was ihn selbst ein bisserl wurmte. Dirigierte viel, verteilte die Bälle, räumte in der Folge besser ab und hätte fast das 2:0 erzielt (11.). Der ein oder andere Anspielfehler schlich sich trotzdem weiter ein.

TUNAY DENIZ - NOTE 2: Nach Pokal-Pause wieder drin. Präzise Verlagerung auf Wagner, der aussichtsreich vertändelte. Ähnliche Aktionen folgten: kluge Pässe, schwache Verarbeitung der Kollegen. Also musste er im Stile eines Kunstschützen selbst herhalten – und schoss Sechzig aus fast 60 Metern zum Auswärtssieg.

FABIO WAGNER - NOTE 3: Der Offensiv-Pfeil scheint sich rechts festgespielt zu haben. Ihm gehörten die ersten Sechzger-Impulse, doch einmal verdribbelte er sich, das andere Mal sprang ihm der Ball an die Hand. Vergab das 2:0 knapp (17.).

MICHAEL EBERWEIN - NOTE 4: Der torgefährliche Offensivmann lief und lauerte viel, er sollte aber nicht so gut wie zu Saisonbeginn zur Entfaltung kommen.

Erdogan fast unsichtbar, Niederlechner trifft

EMRE ERDOGAN - NOTE 4: Der Linksaußen konnte einige Akzente setzen, doch es fehlte etwas an der Durchschlagskraft. Ein gelungenes Dribbling an der Torauslinie war auch nicht von Erfolg gekrönt.

FLORIAN NIEDERLECHNER - NOTE 2: Das Gesicht der Giesinger hatte kaum einen Ballkontakt, bevor er kurz vor der Strafraumgrenze gekonnt annahm, einen Haken schlug – und mit all seiner Erfahrung eiskalt zum 1:0 vollstreckte (9.). Saisontor Nummer drei! Zum Déjà Vu kam es nicht, weil er aus ähnlicher Position deutlich drüber schlenzte (43.).

RAPHAEL OTT - NOTE 4: Der kürzlich verpflichtete Rückkehrer kam in zweiten Durchgang und warf sich rein, konnte aber kaum Impulse setzen.