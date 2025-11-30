Noten SSV Ulm vs TSV 1860: Nach 20 Sekunden hatte er einen Geistesblitz

Der TSV 1860 gewinnt beim SSV Ulm mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.

Jubelten nach dem frühen 1:0 gegen den SSV Ulm: Die Löwen um Torschütze Sigurd Haugen.

THOMAS DÄHNE - NOTE 2: Aufmerksame erste Hälfte, die er mit der Parade eines Pepic-Hammers krönte. Fing und pflückte auch später vieles weg, Pluspunkte vor allem in der Strafraumbeherrschung.

TSV 1860: Voet räumt einiges weg

SEAN DULIC - NOTE 3: Bei einem Konter ließ er sich vernaschen, ansonsten war der Junglöwe trotz zahlreicher Ulmer Angriffe auf der Höhe.

MAX REINTHALER - NOTE 2: Gab den Turm des Donaustadions, der Stand hielt und enorm viele Bälle wegköpfte. Leitete das 1:0 ein. Nach einem Freistoß vergab er im gegnerischen Strafraum die Chance zum 2:0.

SIEMEN VOET - NOTE 4: Der Belgier musste mit Sechzig erstmal klarkommen. Räumte vieles weg, wackelte aber das ein oder andere Mal, gerade bei schnellen Angriffen über die Ulmer Außenbahn.

Jacobsen stemmt sich gegen Ulm, Maier kampfstark

MARVIN RITTMÜLLER - NOTE 3: Seine Seite wurde von den Spatzen immer wieder angeflogen, hielt sich durch seine Zweikampfstärke und einige Befreiungsschläge schadlos.

Taten sich gegen Ulm schwer: Die Löwen um Max Reinthaler. © IMAGO

THORE JACOBSEN - NOTE 3: Der Kapitän stemmte sich gegen den zunehmenden Ulmer Druck. Mit Biss, mit den besseren Zweikampfwerten für sich und seine Kollegen, aber teils zu passiv.

PHILIPP MAIER - NOTE 3: Der Kampf-Löwe war wie erwartet und von Kauczinski verraten wieder drin. Kampfstark, gegen quirlige Gegner manchmal zweiter Sieger. Traumpass auf Haugen kurz nach der Pause.

Volland weiter im Aufwind

CLEMENS LIPPMANN - NOTE 3: Der Youngster machte auf dem linken Flügel einmal mehr eine solide Figur. Kann auch weite Einwürfe. Vergab das 2:0 freistehend, weil er eine schwierige, da halbhohe Hereingabe nicht kontrollieren konnte.

KEVIN VOLLAND - NOTE 2: Weiter im Aufwind. Hatte nach knapp 20 Sekunden einen ersten Geistesblitz, Saison-Assist Nummer vier. Fast haargenau dieselbe Aktion später nochmal, diesmal geblockt. Ein drittes Mal bediente er Haugen mustergültig, der das 2:0 verpasste.

Zeigte gegen Ulm eine gute Leistung: Kevin Volland. © IMAGO

SIGURD HAUGEN - NOTE 3: Schob den Ball nach 22 Sekunden in den Kasten, Saisontreffer Nummer sechs. Scheiterte noch am Außennetz und per Kopf knapp. Spielte auch teils schlampig, etwa seinen letzten Pass auf Lippmann. Matchwinner, hätte 1860 aber Sorgenfalten ersparen können.

Hobsch erlebt undankbares Spiel gegen Ulm

PATRICK HOBSCH - NOTE 4: Ein undankbares Spiel für den Stoßstürmer an vorderster Front: viel Laufarbeit, kaum Akzente. Leitete immerhin ein, zwei Konterchancen ein.

DAVID PHILIPP, FLORIAN NIEDERLECHNER UND TIM DANHOF kamen zu spät für eine Bewertung.