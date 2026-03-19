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"Noch nicht so, wie man sich das wünscht": Hier ist aktuell die größte 1860-Baustelle

Über die rechte Seite erzeugt 1860 ordentlich Gefahr für die Gegner, aber auf der anderen Seite ist es laut Trainer Kauczinski "noch nicht so, wie man sich das wünscht". Ein Grund dafür sind auch Verletzungen.
Matthias Eicher |
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Zuletzt erstmals gemeinsam erste Wahl auf der linken Außenbahn der Löwen: Wolfram (l.) und Rittmüller.
Zuletzt erstmals gemeinsam erste Wahl auf der linken Außenbahn der Löwen: Wolfram (l.) und Rittmüller. © IMAGO/Lucca Fundel

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