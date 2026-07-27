Noch ein Ex-Löwe kehrt heim – flexible Verstärkung für 1860

Der TSV 1860 verpflichtet Dennis Dressel. Es ist der nächste Rückkehrer nach Felix Weber.

Das Gute bei den Sechzgern und ihren verlorenen Söhnen ist folgendes: Es gibt gleich ein ganzes Reservoir von abgewanderten Ex-Löwen, die früher oder später den Weg nach Hause finden. Aktuellstes Beispiel des Verlorenen-Sohn-Szenarios und eine flexible Verstärkung für Abwehr und Mittelfeld der Giesinger: Dennis Dressel.

Dressel: "Am Ende steht mir das immer noch am Besten"

Nachdem die AZ exklusiv von der geplanten Rückkehr des gebürtigen Dachauers zu den Drittliga-Löwen und des selbst nach dem Zwangsabstieg ungebrochenen Wechselwunsches berichtet hatte, ist der Deal nun endgültig fix: Mit Dressel kehrt nach der kürzlichen Verpflichtung von Aufstiegskapitän Felix Weber der nächste verlorene Sechzger-Sohn heim.

"Ich hab schon in einigen Trikots gespielt. Doch am Ende steht mir das immer noch am besten", sagte der 27-jährige Wieder-Löwe in einem Video des TSV 1860, nachdem er sich das ausrüsterfreie Sondertrikot von der Stange genommen und angezogen hatte – und sein Dressel-Grinsen aufsetzte. Die Überschrift von Sechzigs Pressemitteilung, die am Montagnachmittag von der Grünwalder Straße 114 aus in die Redaktionen flatterte, bringt es auf den Punkt: "Willkommen daheim in Giesing, Dennis Dressel."

Nach Giesing zu fahren, fühlt sich jedes Mal an, als würde ich nach Hause kommen. Dennis Dressel

Probst freut sich über Rückkehr von Dressel

"Nach Giesing zu fahren, fühlt sich jedes Mal an, als würde ich nach Hause kommen", sagt auch Dressel selbst: "Ich bin mit acht Jahren zu den Löwen gekommen und habe 15 Jahre lang an der Grünwalder Straße meine Fußballschuhe geschnürt. Ich bin glücklich, jetzt wieder im gewohnten Umfeld zu sein, und werde alles dafür geben, dass der TSV 1860 München erfolgreich ist."

Thomas Probst, Geschäftsführer der neuen Fußball-Firma der Sechzger, bläst in dasselbe Rückkehrer-Horn: "Dennis kann auf viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 zurückblicken, hat bei uns die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht und sich hier im Profifußball etabliert."

Dennis Dressel (l.) gegen Magdeburgs Raphael Obermair. © imago/Kirchner-Media

Dressel spielte 15 Jahre beim TSV 1860

Probst freue sich sehr, dass sich Dressel dazu bereit erklärt hat, diesen für vier Jahre unterbrochenen Weg fortzusetzen und künftig wieder für die Löwen aufzulaufen. Dressel, der sowohl in der Abwehr, als auch im defensiven oder offensiven Mittelfeld auflaufen kann, hat in 109 Drittligaspielen mit dem Löwen auf der Brust 16 Tore erzielt und acht Assists beigesteuert.

Nach seinen 15 Jahren Giesing trug er die Trikots des FC Hansa Rostock, des österreichischen Erstligisten Grazer AK und des SSV Ulm 1846.

Nun soll der Herzenslöwe dabei mithelfen, dass Sechzig schnellstmöglich den Weg aus der Regionalliga findet.