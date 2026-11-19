1860-Sportchef Manfred Paula liegt derzeit im Krankenhaus und verpasste daher auch die Jubiläumsfeier der "Unternehmer für Sechzig".

Sorgen um Manfred Paula: Der Sportchef der TSV 1860 liegt nach AZ-Informationen im Krankenhaus und konnte daher am Mittwoch auch nicht an der Jubiläumsveranstaltung des Fördervereins "Unternehmer für Sechzig" teilnehmen. Zuerst hatte die "tz" darüber berichtet. Dem Blatt bestätigt Dr. Peter Lechner, Vorsitzender der "Unternehmer für Sechzig": "Er liegt leider im Krankenhaus." Demnach handle es sich bei Paula um "eine Nierensache".

Während der Sportchef der Sechzger den Besuch absagen musste, nahmen Trainer Alper Kayabunar und der derzeit verletzte Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss) an der Veranstaltung teil. Die "Unternehmer für Sechzig" engagieren sich intensiv beim e.V. und insbesondere für das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen. Am Mittwoch feierte der Förderverein sein zehnjähriges Jubiläum.