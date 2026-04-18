"Nie diese Beziehung zum Verein aufgebaut": 1860-Sportboss Paula bestätigt Lippmann-Abgang

Der TSV 1860 hat jetzt auch in der Causa Clemens Lippmann Planungssicherheit. Der 19-Jährige verlässt die Löwen im Sommer.

Es gab bereits Gerüchte, nun ist es fix! Clemens Lippman wird den TSV 1860 zum Saisonende ablösefrei verlassen. Die AZ-Informationen bestätigte Manfred Paula vor der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken.

"Clemens Lippmann ist ein Spieler, der erst in der U19 zu uns kam und hat da einen guten Weg gemacht. Er hat in den zweieinhalb Jahren allerdings nie so diese Beziehung, diese Affinität zum Verein aufgebaut. Er hat sich mit seinen Beratern jetzt entschieden einen anderen Weg zu gehen. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte der Sportboss am Samstag bei "Magentasport".

Nach dem Interview bestätigte 1860 den Abgang auch offiziell auf Instagram. Zweitligist SC Paderborn, der sogar gute Karten auf den Bundesliga-Aufstieg besitzt, ist laut "Westfalen-Blatt" heißer Kandidat als Abnehmer des Youngsters. Gegen Saarbrücken fehlt der 19-Jährige im Löwen-Kader.

Lippmann wechselte im Sommer 2023 vom FC Deisenhofen in die A-Jugend des TSV 1860. Im September 2025 feierte der Rechtsverteidiger sein Drittliga-Debüt bei den Sechzgern.