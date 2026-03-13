Interview "Nie als zweite Wahl gesehen": Reinthaler spricht über den Konkurrenzkampf in der Abwehr des TSV 1860

Er wurde zuletzt zum Abwehrboss des TSV 1860. Max Reinthaler spricht im AZ-Interview über die Konkurrenzsituation mit Kapitän Jesper Verlaat und verrät, in welchen Punkten Wehen Wiesbaden und der Löwe durchaus Gemeinsamkeiten hat.

13. März 2026 - 07:42 Uhr

Stand schon beim kommenden Löwen-Gegner, Wehen Wiesbaden, unter Vertrag: Max Reinthaler. © IMAGO