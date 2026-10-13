Der TSV 1860 gewinnt vor dem Stadtderby gegen den FC Bayern II mit 2:1 gegen Bayreuth. Dabei wurde Eric Uhlmann zum Matchwinner für den Löwen.

Wenn im Vorfeld eines klar war über dieses Flutlicht-Duell, dann das: An einem Löwen gab es kein Vorbeikommen. "Die ganze Löwenfamilie wünscht Tunay Deniz gute Besserung – Tunay, bleib stark, wir stehen alle hinter dir!", sprach Basti Schäch schon vor Anpfiff in sein Mikro. Alper Kayabunar tat es dem Stadionsprecher gleich. "Wir spielen sicher für ihn", sagte der TSV-Trainer: "Es ist sehr positiv für mich, wie er es auffasst, sehr professionell. Wir wollen uns das ein bisschen von ihm abschauen und für ihn heute kämpfen." Und sie kämpften für ihn.

Kayabunar lobt seine Mannschaft nach Sieg gegen Bayreuth

Beim packenden 2:1 (1:0) des TSV 1860 am Dienstagabend gegen Tabellennachbar SpVgg Bayreuth haben die Löwen ihrem Ausnahmekönner nach seiner Horror-Diagnose Kreuzbandriss nur zu gerne einen dreifachen Punktgewinn gewidmet. "Das bedeutet mir sehr viel für die Jungs. Die haben heute gezeigt, was wir für eine Mannschaft sind. Wir haben das ein oder andere Mal Rückschläge einstecken müssen, aber heute haben wir uns das einfach verdient", lobte Kayabunar.

Ausgerechnet Deniz-Ersatz Michael Eberwein köpfte 1860 beim Startelfcomeback in Führung (24.) – nach einer Ecke von Lance Fiedler, die sonst wohl von Deniz getreten worden wäre. Joker Eric Uhlmann traf nach dem doppelten Rückschlag mit Fiedlers Ampelkarte und Bayreuths Ausgleich in bester Deniz-Manier per direktem Freistoß (80.) und brachte das Grünwalder Stadion zum Beben.

Bekam jüngst die Horror-Diagnose Kreuzbandriss: Tunay Deniz. © IMAGO

Uhlmann trifft per Freistoß gegen Bayreuth

"Ich bin eigentlich nicht so der Freistoßspezialist, aber heute hab ich es mal probiert und es hat ganz gut funktioniert", grinste der Siegtorschütze am BR-Mikrofon und ergänzte: "Vorgesehen war ich jetzt nicht direkt. Ich hab mit Flo (Niederlechner, d.Red.) gesprochen, der wollte auch gerne schießen. Er hat ihn mir dann überlassen und hat gut funktioniert."

Sechzig kämpfte, zauberte – und siegte für seinen verletzten Spielmacher. Für Tunay, den Fans und Spieler bei der Feier vor der Westkurve mit Sprechchören bedachten.

In einem von Beginn an temporeichen Duell gegen die "Oldschdod", in dem 1860 noch dazu nach dem mageren 1:1 in Illertissen sichtlich etwas gutzumachen hatte, bot sich dem durchgestarteten Trio Cristian Leone (neu in der Startelf), Emre Erdogan und Florian Niederlechner eine erste aussichtsreiche Chance, doch die beiden Letztgenannten standen sich gegenseitig im Weg (6.).

Fehlt dem TSV 1860 im Stadtderby gegen den FC Bayern II: Lance Fiedler. © IMAGO

Fiedler sieht innerhalb von sieben Minuten zweimal Gelb

Nach einigem Hin und Her gingen dominante Löwen durch Eberweins Kopfball an die Unterkante der Latte und hinein in die Maschen verdient in Führung, konnten aber die ein oder andere gefährliche Konterchance nicht verhindern. Kurz vor der Pause musste sogar Torwart Vitus Eicher blitzschnell abtauchen, um den Ausgleich zu verhindern.

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Giesinger, den Deckel drauf zu machen: Der eingewechselte Uhlmann scheiterte mit einem Schlenzer an Torhüter Lino Kasten (60.). Dann kam es knüppeldick: Erst sah Fiedler innerhalb von sieben Minuten zweimal Gelb und musste runter (64.), keine fünf Minuten später kassierte Sechzig den Ausgleich (68.). Was tun, wenn der Fußballgott im zweiten Durchgang scheinbar irgendwas gegen Sechzig zu haben scheint? Genau, Deniz-Dinge tun: Uhlmann legte ein Freistoß-Traumtor hin! Sechzig zwei, Bayreuth eins, das Grünwalder tobte.

Zahlreiche Plätze blieben im Grünwalder Stadion leer

Bitter für 1860: Trotz der gewohnten "Ausverkauft"-Meldung, einer Rabattaktion und freiem Eintritt für Jugendliche blieben zahlreiche Plätze frei im Grünwalder Stadion. Die Westkurve stimmte sich wie zuletzt trotzdem schon mal lautstark auf das kleine Derby am Sonntag in einem berstend vollen Sechzgerstadion gegen den FC Bayern II (14 Uhr, BR) ein: "Tod und Hass dem FCB!"