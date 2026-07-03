Exklusiv "Nicht klar, ob überhaupt erwünscht": Gräfer lässt beim Thema Rückkehr als Hauptsponsor des TSV 1860 aufhorchen

Nach fast zehn Jahren zieht "Die Bayerische" den Schlussstrich und kündigte den Vertrag mit dem TSV 1860. Kehrt der abgewanderte Hauptsponsor zurück? Die AZ fragt bei dem Versicherungsunternehmen nach.

03. Juli 2026 - 15:27 Uhr

"Die Bayerische"-Boss Martin Gräfer. Das Versicherungsunternehmen war knapp zehn Jahren Haupt- und Premium-Sponsor des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner