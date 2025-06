Neuzugang des TSV 1860: Christiansen debütiert, trifft – und bekommt ein Lob vom Chef

Der TSV-1860-Neuzugang läuft beim 15:0 in Weyarn auf, Glöckner lobt: "Feiner Lupfer."

Löwen-Debüt gefeiert und gleich ins Schwarze getroffen: Max Christiansen, Mittelfeld-Neuzugang des TSV 1860, hat beim 15:0-Testspielsieg am Sonntag beim TSV 1925 Weyarn seinen ersten Einsatz für 1860 gefeiert, sein erstes Tor erzielt und von Cheftrainer Patrick Glöckner ein Lob erhalten.

"Man hat gesehen, was er kann", erklärte Glöckner über den von Zweitligist Hannover 96 verpflichteten Neuzugang, der am Vortag in Grafenau aus organisatorischen Gründen noch gefehlt hatte: "Das Tor macht er super mit dem feinen Lupfer und man sieht schon, dass er ein absoluter Kämpfer ist, ein Box-to-Box-Player, der auch immer wieder in den Strafraum reingeht."

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Glöckner: Christiansen "genau der Spieler, den wir brauchen"

Glöckner fügte noch hinzu: "Max hat eine gute Ballsicherheit und ist von der Mentalität her genau der Spieler, den wir brauchen."

Mit Philipp Maier (31) war ein Löwe und Christiansen-Konkurrent im Mittelfeld in Weyarn wider Erwarten nicht zum Einsatz gekommen. Glöckner dazu: "Er hat beim Aufwärmen ein bisschen was im hinteren Oberschenkel gespürt." Laut Glöckner eine Vorsichtsmaßnahme, um keine Verletzung zu riskieren. Auch Maximilian Wolfram pausierte aufgrund von Leistenproblemen.