Neues Stadion, neuer Termin: Für den TSV 1860 beginnt die Winterpause schon früher
Für den TSV 1860 geht es bereits Ende November in die Winterpause! Wie die Sechzger am Freitag bekannt gaben, wird das Spiel gegen den FC Augsburg II Anfang Dezember verlegt.
"Aufgrund der hohen Zuschauererwartung wird die Partie FC Augsburg 2 - TSV 1860 München im Augsburger Bundesliga-Stadion ausgetragen. Da dies zum ursprünglichen Termin belegt ist, wird das Spiel auf den 16. oder 17. Februar 2027 verlegt", heißt es in einer Mitteilung. Die Partie wäre ursprünglich für den 4.-6. Dezember geplant gewesen.
Damit endet das Pflichtspiel-Jahr 2026 für die Löwen bereits mit der Partie am 27. November (19 Uhr) gegen den 1. FC Schweinfurt.
Die Fans des TSV 1860 dürfen sich freuen: Bis zum letzten Spiel des Jahres sind sämtliche Partien der Sechzger live und kostenfrei im BR/Livestream zu sehen.
Spielplan 2026/27: Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick
|Wettbewerb
|Datum & Uhrzeit
|Spiel & Ergebnis
|Regionalliga, 1. Spieltag
|23.-25.07.26
|spielfrei
|Regionalliga, 2. Spieltag
|01.08.26, 14 Uhr
|1. FC Schweinfurt – TSV 1860 (2:2)
|Regionalliga, 3. Spieltag
|07.08.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – FC Augsburg II (2:2)
|Regionalliga, 4. Spieltag
|14.08.26, 19 Uhr
|FC Memmingen – TSV 1860 (0:3)
|Regionalliga, 5. Spieltag
|18.08.26, 19 Uhr
|TSV Aubstadt – TSV 1860 (2:3)
|Regionalliga, 6. Spieltag
|30.08.26, 15 Uhr
|TSV 1860 – TSV Landsberg (1:1)
|Regionalliga, 7. Spieltag
|04.09.26, 18.30 Uhr
|DJK Vilzing – TSV 1860 (2:2)
|Regionalliga, 8. Spieltag
|11.09.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg (3:0)
|Regionalliga, 9. Spieltag
|15.09.26, 19 Uhr
|SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860 (1:1)
|Regionalliga, 10. Spieltag
|20.09.26, 15 Uhr
|TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II (2:0)
|Regionalliga, 11. Spieltag
|26.09.26, 14.45 Uhr
|Wacker Burghausen– TSV 1860 (3:1)
|Regionalliga, 12. Spieltag
|03.10.26, 14 Uhr
|TSV 1860 – SpVgg Ansbach (4:0)
|Regionalliga, 13. Spieltag
|10.10.26, 14 Uhr
|FV Illertissen – TSV 1860 (1:1)
|Regionalliga, 14. Spieltag
|13.10.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – SpVgg Bayreuth (2:1)
|Regionalliga, 15. Spieltag
|18.10.26, 14 Uhr
|TSV 1860 – FC Bayern II (2:4)
|Regionalliga, 16. Spieltag
|25.10.26, 14 Uhr
|VfB Eichstätt – TSV 1860 (0:2)
|Regionalliga, 17. Spieltag
|30.10.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – TSV Buchbach (4:3)
|Regionalliga, 18. Spieltag
|08.11.26, 15 Uhr
|SC Eltersdorf – TSV 1860
|Regionalliga, 19. Spieltag
|14.11.26, 14 Uhr
|TSV 1860 – SpVgg Unterhaching
|Regionalliga, 20. Spieltag
|20./21.11.26
|spielfrei
|Regionalliga, 21. Spieltag
|27.11.26, 19 Uhr
|TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
|Regionalliga, 22. Spieltag
|16./17.02.27
|FC Augsburg II – TSV 1860
|Regionalliga, 23. Spieltag
|19./20.02.27
|TSV 1860 – FC Memmingen
|Regionalliga, 24. Spieltag
|26./27.02.27
|TSV 1860 – TSV Aubstadt
|Regionalliga, 25. Spieltag
|05./06.03.27
|TSV Landsberg – TSV 1860
|Regionalliga, 26. Spieltag
|12./13.03.27
|TSV 1860 – DJK Vilzing
|Regionalliga, 27. Spieltag
|19./20.03.27
|TSV Schwaben Augsburg – TSV 1860
|Regionalliga, 28. Spieltag
|24./25.03.27
|TSV 1860 – SpVgg Greuther Fürth II
|Regionalliga, 29. Spieltag
|27. - 29.03.27
|1. FC Nürnberg II – TSV 1860
|Regionalliga, 30. Spieltag
|02./03.04.27
|TSV 1860 – Wacker Burghausen
|Regionalliga, 31. Spieltag
|09./10.04.27
|SpVgg Ansbach – TSV 1860
|Regionalliga, 32. Spieltag
|13.04.27
|TSV 1860 – FV Illertissen
|Regionalliga, 33. Spieltag
|16./17.04.27
|SpVgg Bayreuth – TSV 1860
|Regionalliga, 34. Spieltag
|23./24.04.27
|FC Bayern II – TSV 1860
|Regionalliga, 35. Spieltag
|30.04./01.05.27
|TSV 1860 – VfB Eichstätt
|Regionalliga, 36. Spieltag
|07./08.05.27
|TSV Buchbach – TSV 1860
|Regionalliga, 37. Spieltag
|14.-15.05.27
|TSV 1860 – SC Eltersdorf
|Regionalliga, 38. Spieltag
|22.05.27
|SpVgg Unterhaching – TSV 1860
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- TSV 1860 München
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