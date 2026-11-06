Neues Stadion, neuer Termin: Für den TSV 1860 beginnt die Winterpause schon früher

Das Spiel gegen den FC Augsburg II wird ins neue Jahr verlegt. Die Fans des TSV 1860 dürfen sich dennoch in den kommenden Wochen auf zahlreiche Free-TV-Spiele freuen. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.

Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.

Für den TSV 1860 geht es bereits Ende November in die Winterpause! Wie die Sechzger am Freitag bekannt gaben, wird das Spiel gegen den FC Augsburg II Anfang Dezember verlegt.

"Aufgrund der hohen Zuschauererwartung wird die Partie FC Augsburg 2 - TSV 1860 München im Augsburger Bundesliga-Stadion ausgetragen. Da dies zum ursprünglichen Termin belegt ist, wird das Spiel auf den 16. oder 17. Februar 2027 verlegt", heißt es in einer Mitteilung. Die Partie wäre ursprünglich für den 4.-6. Dezember geplant gewesen.

Damit endet das Pflichtspiel-Jahr 2026 für die Löwen bereits mit der Partie am 27. November (19 Uhr) gegen den 1. FC Schweinfurt.

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Die Fans des TSV 1860 dürfen sich freuen: Bis zum letzten Spiel des Jahres sind sämtliche Partien der Sechzger live und kostenfrei im BR/Livestream zu sehen.

Spielplan 2026/27: Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick